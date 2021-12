Polizeigewerkschaft: G7-Gipfel ist „politisch fahrlässig“

Bezirkschef der Gewerkschaft aus Memmingen lehnt das Treffen in Elmau in Corona-Zeiten ab. Seine Gründe und was er stattdessen fordert.

23.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der im Juni geplante G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen stößt bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf massive Kritik. Das Spitzentreffen der westlichen Staatschefs sei bereits bei der Premiere 2015 eine erhebliche Belastung für die Polizei gewesen. Insgesamt waren damals etwa 25.000 Beamte im Einsatz, um rund um den Gipfel für Sicherheit zu sorgen. Das Treffen 2022 trotz der Corona-Pandemie durchzuführen, hält Gerwin Bernhard (GdP-Bezirkschef und Mitglied des Landesvorstands) für „unverständlich“ und „politisch fahrlässig“.