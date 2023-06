Droht wegen Wassermangels jetzt ein Pool-Verbot im Allgäu?

In Pleß im Unterallgäu wird das Wasser knapp. Unter anderem, weil ein paar Bewohner gerade ihre Pools auffüllen. Droht nun ein Pool-Verbot im Allgäu?

20.06.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Ein Pool im eigenen Garten ist ziemlich verlockend, gerade weil die Sommer seit einigen Jahren immer heißer werden. Doch genau wegen den heißeren Sommern sollte man sich die Anschaffung eines Pools zweimal überlegen. Wassermangel wird für immer mehr Gemeinden zum Problem. Auch manche Allgäuer Orte haben damit zu kämpfen. Pleß im Unterallgäu bezieht aktuell Wasser über einen Notverbund aus dem Nachbardorf. In Hinterstein musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen den völlig geleerten Speicher per Schlauchleitungen und durch Grundwassergrabungen wieder auffüllen.

