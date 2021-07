Lisa Brennauer bei Olympia: Top-Radlerin kommt aus dem Allgäu

Lisa Brennauer macht sich im Radsport Hoffnung auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Die Top-Radlerin aus Durach im Allgäu im Porträt.

22.07.2021 | Stand: 11:04 Uhr

Lisa Brennauer aus dem Allgäu gehört zu den erfolgreichsten Radsportlerinnen in Deutschland der vergangenen Jahre. Die 33-Jährige wurde bereits vier Mal Weltmeisterin. In Tokio wird sie nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Bahn um Medaillen kämpfen. "Ich habe ja bereits in Glasgow bei den European Games bewiesen, dass es möglich ist, in kurzer Zeit auf Bahn und Straße zu fahren und habe keine Angst davor. Die Meistertitel von Stuttgart haben mir Aufwind gegeben", sagte die Allgäuerin nach ihren Erfolgen zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft. Innerhalb von 24 Stunden gewann sie zunächst den Titel im Zeitfahren und dann im Straßenrennen. Damit ist Brennauer die in dieser Saison bisher stärkste deutsche Straßenfahrerin. In Tokio bestreitet sie ihre dritten Olympischen Spiele.

I’m proud to be selected for my third Olympic Games with @TeamD

Happy to be part of @Tokyo2020

Thanks for supporting me on my journey! pic.twitter.com/1VOPp4glpL — Lisa Brennauer (@LisaBrennauer) June 30, 2021

Beim Bund Deutscher Radfahrer gilt sie als Multitalent. Das hat sie in ihrer langen Karriere mit vielen Erfolgen und Top-Ergebnissen bewiesen. Doch eines fehlt ihr noch: Eine Medaillen bei den Olympischen Spielen! In Tokio könnte es so weit sein. Die viermalige Weltmeisterin auf der Straße wurde im Vorjahr auf der Bahn WM-Zweite in der Einerverfolgung. Die größten Chancen hat sie dabei auf dem Holzoval. Der Vierer der Frauen fuhr 2020 in Berlin zu WM-Bronze. Das gibt Mut für Olympia 2020: "Es ist tatsächlich alles möglich", sagte Brennauer vor den Olympischen Spielen in Tokio dem Sportinformationsdienst : "Wir sollten motiviert dorthin gehen und auch mit einer Portion Selbstvertrauen, die uns ganz weit nach oben bringen kann."

Lisa Brennauer gibt für ihren Traum von einer Olympia-Medaille alles. So ging sie in der Vorbereitung ungewöhnliche Wege. Zusammen mit der unterschenkelamputierten Denise Schindler aus Olching, die in Tokio bei den Paralympics Medaillen holen will, und dem gemeinsamen Trainer Daniel Healey strampelte sie in der heimischen Sauna bei 70 Grad! Das schweißtreibende, extrem harte Training dient vor allem der Temperaturanpassung. In Tokio werden um die 40 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet.

Lisa Brennauer privat: Fleißig, bescheiden, hilfsbereit

Lisa Brennauer in der Übersicht:

Geboren: 8. Juni 1988 (33 Jahre)

Aufgewachsen in Durach im Allgäu

Team: Ceratizit-WNT Pro Cycling Team

Homepage: brennauer.com

Instagram : lisabrennauer

UCI-Straßen-Weltmeisterschaften

2014 Weltmeisterin Einzelzeitfahren

2013, 2014, 2015 Weltmeisterin Mannschaftszeitfahren

UCI-Bahn-Weltmeisterschaften

2020 Silber Einerverfolgung

2020 Bronze Mannschaftsverfolgung

2018 Europameisterin Einerverfolgung

Die Oberallgäuerin ging 16 Stunden nach ihrem Golderfolg am Sonntag auch im Straßenrennen an den Start. Auf dem 130 Kilometer langen Kurs durch die schottische Metropole fuhr die 30-Jährige im Schlusssprint auf den dritten Rang. Gold ging an die Italienerin Marta Bastianelli, Titelverteidigerin Marianne Vos aus den Niederlanden fuhr zu Sil Bild: Ralf Lienert

Fleißig, bescheiden, hilfsbereit: So wirdvon vielen beschrieben. Die Allgäuerin ist engagiert sich seit ihrer Jugend bei derinund sie gibt ihre Erfahrung an junge Sportler und Sportlerinnen weiter. Und davon hat sie reichlich: Schon bei ihrem ersten Rennen stand sie ganz oben. 12 Jahre alt war, als sie beim Straßenpreis indie gleichaltrigen Mädchen hinter sich ließ. Bis dato hatte sie kein Training im Verein. Doch das änderte sich schon ein paar Tage später., damals Radsport-Abteilungsleiter beim TSV Durach , überredete sie zum Probentraining im Verein. Er ahnte damals schon, was heute sicher ist: "ist die geborene Leistungssportlerin."

