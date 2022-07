Die Butter wird wohl noch teurer

Milchprodukte werden bald wohl noch teurer: Das prognostiziert ein Experte aus Kempten. Weltweit sei zu wenig Milch auf dem Markt, sagt er.

12.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Milchprodukte werden in absehbarer Zeit wohl noch teurer: Diese Prognose stellt Clemens Rück. Er ist Geschäftsführer der Süddeutschen Butter- und Käse-Börse. Der Verein mit Sitz in Kempten veröffentlicht wöchentlich Daten zur Beurteilung der jeweiligen Marktsituation in Milchwirtschaft und Handel.

Dazu gehört auch eine Preisspanne. Die Notierungen der gemeldeten Produkte dienen als Barometer für die unterschiedlichen Entwicklungen auf dem nationalen Milchmarkt, aber auch in der EU und weltweit. Lesen Sie auch: Urlaub im Allgäu: „Die Nachfrage nach Ferienwohnungen ist eingebrochen“

Kilo Butter kostet jetzt deutlich über sieben Euro

Betrug der ermittelte Wert für ein Kilo Butter vor gut einem Jahr noch knapp 4,50 Euro, liegt die Spanne aktuell zwischen 7,22 und 7,66 Euro. Als Gründe nennt Rück die gestiegenen Kosten unter anderem für Energie oder Dünger, die die Molkereien und Landwirte tragen müssten und die letztlich auch an die Verbraucher weitergegeben würden. Nicht nur die Kosten für Lebensmittel steigen: Energie bleibt lange teuer - Angst vor der "Zerreißprobe"

Milchprodukte könnten noch teurer werden, mutmaßt der Geschäftsführer. Denn eigentlich sei weltweit zu wenig Milch auf dem Markt: „Das reicht gerade für den aktuellen Bedarf.“ Wenn Landwirte aber wegen der gestiegenen Preise weniger Dünger einsetzen, sinke auch die Milchproduktion – und diese Knappheit lasse die Preise in der Regel steigen. „Diesen Trend bilden wir an der Butter- und Käse-Börse über die Notierungen ab.“

Durch die repräsentative Erfassung vergleichbarer Standardprodukte aus der regionalen und nationalen Milchwirtschaft verschafft sich die Kemptener Börse einen Überblick über die aktuellen Marktverläufe. Verschiedene Kommissionen, gebildet aus Vertretern der Verkäufer (meist Milchverarbeiter) und Käufer (Händler, Weiterverarbeiter) beurteilen dabei die Entwicklungen. Mit Hilfe der Statistiken von Verkäufen und Einschätzungen der Marktlage versuchen die Experten, einen Preisbereich als Mittelwert festzusetzen. Daraus entsteht die amtliche Notierung beziehungsweise die repräsentative Preisermittlung.

Börsen-Vorsitzender Heinz Hahn kandidiert nicht mehr

Lesen Sie auch

Preis für konventionelle Milch geht durch die Decke „Beim Bio-Bergkäse machen wir 25 Prozent weniger Umsatz“

In der Jahresversammlung am Mittwoch, 13. Juli, befassen sich die etwa 80 Mitglieder – vor allem Molkereien und Handelsunternehmen, davon 35 aus dem Allgäu – mit der aktuellen Marktsituation. Der Verein muss aber auch einen neuen Vorsitzenden wählen, denn Heinz Hahn legt sein Amt aus privaten Gründen nieder. Man habe bereits einen Nachfolger im Blick, sagt Geschäftsführer Rück. Den Namen wolle er aber vor der Versammlung nicht nennen.