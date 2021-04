Premiere mit viel Power: der Kemptener Jazzfrühling im Internet

Der Start des Jazzfrühlings ist geglückt. „Poly Radiation“ liefert vom Stadttheater aus einen energetischen Bigband-Sound für die Fans an den Bildschirmen.

25.04.2021 | Stand: 15:35 Uhr

Stellen wir uns vor, 2021 wäre ein ganz normales Jahr. Okay, eine schwere Aufgabe, aber mit sehr viel Fantasie lösbar. Dann wäre der Jazzfrühling am vergangenen Samstag um 12 Uhr in Kempten eröffnet worden, und Tausende von Menschen hätten sich in der Innenstadt von Bands unterhalten lassen. Auf dem Rathausplatz hätte an diesem sommerlich-warmen 24. April die Bigband „Poly Radiation“ wohl viele zum Tanzen gebracht und für fröhliche Gesichter gesorgt – wenn es ein normales Jahr gewesen wäre. War es aber nicht und ist es immer noch nicht. Denn das Coronavirus, das schon den Jazzfrühling im Jahr 2020 verhinderte, lähmt das Leben auch 2021. Doch der Kleinkunstverein Klecks, der das Festival organisiert, stemmt sich dagegen und hat sein Festival ins Internet verlegt. So spielt die Gruppe „Poly Radiation“ ihren energetischen, hypermodernen Bigband-Sound im Stadttheater vor leeren Sitzen. Die Fans sitzen zuhause vor dem Fernseher, Laptop oder Smartphone, klicken sich über www.klecks.de oder Youtube ins Konzert ein und grooven alleine vor sich hin – oder schwelgen in Erinnerungen.