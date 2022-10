Produktionsstörung bei der Allgäuer Zeitung: Hier können Sie das e-Paper lesen

Technische Produktionsstörung bei der Allgäuer Zeitung: Sie haben die Möglichkeit, Ihre Lokalausgabe hier digital zu lesen.

05.10.2022 | Stand: 08:35 Uhr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir bitten um Nachsicht: Ein technischer Defekt in unserer Produktion hat heute Nacht den Versand der Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatzeitungen erheblich verzögert. Obwohl unsere Mitarbeiter sofort mit der Reparatur begonnen haben, war es leider nicht möglich, den Schaden so rechtzeitig zu beheben, dass die Zustellung der bereits gedruckten Zeitung im gewohnten Umfang und zur gewohnten Zeit gewährleistet waren. Einige Beilagen konnten nicht erscheinen, in manchen Gebieten erfolgte die Zustellung mit Verspätung. Wir bitten Sie dafür um Entschuldigung.

Damit Sie die aktuelle Berichterstattung nicht verpassen, haben wir unsere digitale Ausgabe, das ePaper, heute für Sie freigeschaltet.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten!

Ihre Allgäuer Zeitung

Sie haben die Möglichkeit, die Lokalausgabe hier digital zu lesen:

