Programm vergibt im Lankdreis Lindau falsche Impftermine

Menschen aus den Prioritätsgruppen zwei und drei haben Einladungen erhalten, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind. Jetzt werden die Termine wieder abgesagt.

16.03.2021 | Stand: 15:32 Uhr

Im Landkreis Lindau sind am Wochenende mehrere Personen fälschlicherweise zur Corona-Impfung eingeladen worden. Das Programm BayIMCO, mit dem die Bayerischen Impfzentren arbeiten, hatte Termine an Menschen aus den Prioritätsgruppen zwei und drei vergeben, obwohl diese noch gar nicht an der Reihe sind. Nach Angaben des Landratsamts hatte das Programm zunächst auf Personen der Priorität eins, dann auf Personen der Priorität zwei und drei zugegriffen, nachdem Angeschriebene auf die elektronische Einladung nicht reagiert hatten oder nicht erreicht werden konnten.

Landkreis Lindau: Falsche Impftermine werden abgesagt

Die so vereinbarten Impftermine werden derzeit wieder abgesagt und stattdessen telefonisch an Personen mit der Priorität eins vergeben, heißt es aus der Behörde. Die Problematik sei an den Support des Herstellers weitergeleitet worden, um zukünftig ähnliche Komplikationen zu verhindern. In Gruppe eins sind beispielsweise Menschen, die über 80 Jahre alt sind und Pflegekräfte. Zu Gruppe zwei gehören unter anderem über 70-Jährige und Personen, die an Krebs leiden. In Gruppe drei fallen beispielsweise über 60-Jährige und Herz-Patienten. (Lesen Sie auch: Wegen Astrazeneca: Impfungen im Landkreis Lindau verzögern sich)

