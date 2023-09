Vater und Sohn mit 23 Kilo Kokain gestoppt: Sieben Jahre Haft

Ein Autofahrer aus Brüssel wird bei Füssen kontrolliert. Er gibt an, mit seinem Sohn auf Durchreise zu sein. Dann entdeckt die Polizei 23 Kilo reines Kokain.

30.08.2023 | Stand: 10:08 Uhr

Unauffälliger geht es kaum. Sollte man meinen. Ein Vater, 35, und sein 15-jähriger Sohn fahren in einer Großraumlimousine mit belgischem Kennzeichen durch das Allgäu. Das Duo aus Brüssel hat den Kofferraum vollgestopft mit Gepäck und Skiern. Als sie am 10. März dieses Jahres von der Polizei im Rahmen der Schleierfahndung auf der B17 bei Füssen angehalten werden, gibt der Vater als Ziel einen Skiurlaub in Österreich an. Doch bei einer näheren Untersuchung des Wagens werden die Beamten stutzig – und sie behalten Recht. In zwei professionellen Schmugglerverstecken lagern 23 Kilo reines Kokain. Eine Menge, die Richter Dr. Christopher Selke beim Prozess am Dienstag vor der ersten Strafkammer am Landgericht Kempten als „Hammer“ bezeichnete.

