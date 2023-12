Zweiter Prozesstag gegen den Bürgermeister von Seeg: Was sagt Berktold zu den Vorwürfen?

Am Montag geht der Betrugs-Prozess gegen den Bürgermeister von Seeg weiter. Mit Spannung erwartet: Äußert sich Markus Berktold jetzt zu den Vorwürfen?

03.12.2023 | Stand: 00:00 Uhr

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth geht am Montag der Prozess gegen den Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold ( CSU), und den ehemaligen Leiter einer Pflegeeinrichtung der Gemeinde in die zweite Runde. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Gewerbsmäßiger Betrug in Millionenhöhe und Untreue. Die beiden Männer sollen staatliche Hilfen aus dem Corona-Pflege-Rettungsschirm durch Scheinrechnungen unrechtmäßig erhalten haben. Es geht um 2,1 Millionen Euro. Außerdem soll der Seeger Bürgermeister einen Verein abgewickelt haben und dabei Gelder veruntreut haben.

Mutmaßlicher Betrugsskandal in Seeg: Wie geht es bei der Verhandlung weiter?

Die Hauptverhandlung war am vergangenen Montag eröffnet worden. Gut eine Stunde dauerte da allein die Verlesung der Anklagepunkte durch die Staatsanwaltschaft. Berktold selbst äußert sich dann nicht zu den Vorwürfen, wie er überhaupt bislang schwieg. Seine Verteidiger Professor Dr. Christian Kanth und Robert Chasklowicz kündigten an, zu gegebener Zeit eine Erklärung abzugeben.

Ob das nun am zweiten Verhandlungstag der Fall sein wird? Fakt ist: Der erste Prozesstag dürfte den Druck auf den angeklagten Bürgermeister noch einmal erhöht haben. Denn sein Mitangeklagter, der 42-Jährige ehemalige Einrichtungsleiter, hat die Vorwürfe eingeräumt: "Mir tut das alles sehr leid, ich will nichts beschönigen", sagte er vor Gericht - und belastete in seiner Aussage Berktold schwer. Der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde habe von dem Schwindel gewusst.

Dieses Foto zeigt die Anwälte des Seeger Bürgermeisters am Tag des Prozessbeginns (von links): Professor Dr. Christian Kanth und Robert Chasklowicz. Bild: Felix Futschik

Seeg: Bürgermeister Berktold sitzt seit Januar in Untersuchungshaft

Bürgermeister Berktold und sein Mitangeklagter sitzen seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft, wurde am ersten Prozesstag in Fußfesseln in den Saal geführt. Das Landgericht Nürnberg-Fürth, das in Bayern schwerpunktmäßig für Betrugsfälle in Zusammenhang mit Corona-Hilfen zuständig ist, hat insgesamt elf Verhandlungstage anberaumt.

Es könnte aber auch sein, dass der Prozess früher zuende sein. Denn auch ein so genannter Deal wird in dem Fall nicht ausgeschlossen. Sollte Berktold ein Geständnis ablegen, könnte sich die Staatsanwaltschaft auf ein entsprechend etwas niedrigeres Strafmaß einlassen. Eine solche Verfahrensabsprache ist durchaus gängig in Wirtschaftsstrafverfahren.

Tatsächlich berichtete der Vorsitzende Richter zwar von Vorgesprächen, die es zwischen Staatsanwaltschaft, Kammer und Verteidigung gegeben habe. Demnach ist eine Verständigung aktuell aber noch kein Thema. Daher werden in den kommenden Prozesstagen Zeugen und Ermittler gehört.