Prozess um illegale Waffen und kiloweise Drogen im Oberallgäu

Im Mai 2020 hat die Polizei in Buchenberg ein Waffenlager ausgehoben. In dem Verfahren gegen vier Männer geht es auch um viel Marihuana. So war der erste Tag.

15.03.2021 | Stand: 18:27 Uhr

30 bis 50 Kilogramm Marihuana sollen vier Männer im Spätsommer 2019 in einer Scheune im Oberallgäuer Buchenberg gehortet haben, um es von dort aus weiterzuverkaufen. Seit gestern müssen sie sich wegen des Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Zwei der Angeklagten wird zudem unter anderem der Besitz von illegalen Waffen vorgeworfen. Bei einer Durchsuchung am Wohnort der Brüder hatte die Polizei im Mai 2020 zahlreiche Waffen und Waffenteile sowie haufenweise Munition gefunden.