Wenn Tiere fürs Niedlichsein leiden müssen - Das ist eine Qualzucht

Mops, französiche Bulldogge, deutscher Schäferhund - sie alle gehören zu den Qualzuchen. Welche Auswirkungen das für Besitzer, Tierheime und Tierärzte hat.

11.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Französische Bulldogge, Mops, Chihuahua, deutscher Schäferhund - die Liste sogenannter Hunde-Qualzuchten ist lang. Ab wann ein Tier eine Qualzucht ist, das ist schwer zu definieren. "Wo man die Grenze zieht, das sieht jeder anders", sagt auch Dr. Karl Eckart, Tierarzt im Unterallgäu. "Wenn ein Hund wegen seiner Brachyzephalie schnarcht, tut ihm das nicht unbedingt weh. Aber es erschwert die Atmung, es ist nicht normal." Unter Eckarts Patienten sei der Anteil an Qualzuchten "nicht allzu groß". Was ihm aber auffalle: "Die Zahl der Bulldoggen und Mopse hat zugenommen."

"Viele holen sich diese Tiere, weil sie süß sind", sagt Lisa Hölzel. Sie ist die Leiterin des Tierheims in Marktoberdorf. Qualzuchten sind laut Hölzel Tiere, die auf ein bestimmtes Aussehen gezüchtet wurden, das dem Menschen gefällt. Doch für ihr Aussehen müssen sie ein Leben lang leiden.

Welche Krankheiten kann ein Mops bekommen?

Ein Beispiel sei der Mops, der mit seiner Knautschnase als besonders süß gilt. "Allerdings leiden viele dieser Hunde an Atemproblemen", sagt Hölzel. Das nennt man auch Brachyzephalie. Eckart vergleicht diese Fehlstellung der Schnauze mit einem Umzug in eine kleiner Wohnung, bei dem man seine ganzen Möbel mitnimmt. Dann sei alles eng und vollgestopft. So sei das auch bei der Brachyzephalie. "Es ist zu viel drin in der Nase."

Was ist ein Teacup Dog?

Gerade auf Social Media bringen gerade kleine Hunde viele Follower. Sogenannte "Teacup Dogs" sind sehr beliebt. Die Mini-Hunde sollen sogar in eine Teetasse passen. "Gerade kleine Hunde, zum Beispiel sehr viele Chihuahuas, haben von Geburt an einen Wasserkopf", sagt Eckart. Zwar sei es natürlich, dass auch mal kleinwüchsige Hunde auf die Welt kommen. Diese Defekte dann aber so weiterzuzüchten nicht. "Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Tier", sagt Eckart.

Auch der Chihuahua leidet laut Dr. Eckart oft unter einem Wasserkopf. Bild: Stefan Sauer, dpa

Laut Hölzel ist vielen Menschen beim Kauf von Qualzuchten nicht bewusst, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. "Diese Tiere sind oft sehr pflegeintensiv." Sie seien anfälliger für Nierenkrankheiten, Herzfehler, Tumore, Darmerkrankungen und vielem mehr. Das heißt auch, dass tendenziell mehr Besuche beim Tierarzt anstehen. Und damit verbunden hohe Kosten.

Führen Qualzuchten zu hohen Tierarztkosten?

Eine Operation bei solchen Tieren liege schnell einmal im hohen vierstelligen Bereich, sagt Eckart. Qualzuchten leiden zudem an chronischen Krankheiten. "Die Leute stellen das schnell fest", sagt Hölzel. Und dann landen die Tiere im Tierheim. "Viele überlegen sich natürlich auch Ausreden, wie die Entwicklung einer Tierhaarallergie." Doch welcher Grund wirklich dahinter steckt, könne Hölzel sich schnell zusammenreimen.

"Hunde, die aufgrund von Qualzucht im Tierheim abgegeben werden, sind relativ selten", sagt wiederum Dr. Patrizia Höß, Leiterin des Tierheims in Kempten. Es sei eine bestimmte Gruppe an Menschen, die diese Rassen halten. "Schon die Anschaffung ist teuer. Tierarztkosten sind für viele Besitzer dann auch kein Problem." Und nur, weil es sich um eine Qualzucht handelt, heiße das noch nicht, dass das Tier krank ist. "Manche haben mehr Pech, manche sind mehr beeinträchtigt. Andere haben Glück", sagt Höß.

Welche Qualzuchten gibt es?

Die Schottische Faltohrkatze zeichnet sich durch ihre geknickten Ohren aus. Bild: Igor Kovalenko, dpa

Aber warum kaufen sich Menschen eine Qualzucht? Laut Eckart liegt das an fehlendem Bewusstsein. "Man kauft sich die Tiere, weil sie nett aussehen, schön sind", sagt er. Nicht, weil sie unter Schmerzen leiden. Es sei wichtig, aufzuklären und zu appellieren. Verboten sind Qualzuchten nicht. Seit 2022 sind aber Ausstellungen mit Hunde-Qualzuchten nicht mehr erlaubt.

Qualzuchten sind laut Lisa Hölzel nicht nur bei Hunden verbreitet. Auch viele andere Tiere werden für das Auge des Menschen gezüchtet. So zum Beispiel Schottische Faltohrkatzen, deren Ohren eine bestimmte Form haben. Sie leiden unter einer Erbkrankheit, viele haben ihr Leben lang Gelenkprobleme. Das Widderkaninchen hat sehr lange Schlappohren, weshalb es unter anderem oft an Schwerhörigkeit leidet.