Das zweite Virus-Jahr im Allgäu mit Zahlen, Grafiken und Erklärungen

Auch 2021 ist Corona das beherrschende Thema. Die Impfkampagne nimmt Fahrt auf, doch es gibt massive Proteste. Ein Rückblick auf das zweite Jahr mit dem Virus.

29.12.2021 | Stand: 18:48 Uhr

2021 sollte alles besser werden. Das alte Jahr endete mit den ersten Biontech-Corona-Impfungen, im Januar wurden mit den Vakzinen von Moderna und Astrazeneca weitere Impfstoffe in Europa zugelassen. Trotzdem begannen auch die Allgäuer das Jahr im Lockdown. Es gab Kontaktbeschränkungen, die meisten Läden in den Fußgängerzonen der Region blieben geschlossen – genau wie Hotels und Restaurants.

„Wann werde ich endlich geimpft?“ Als der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Februar am Lesertelefon unserer Zeitung saß, fiel diese Frage mit Abstand am häufigsten. Denn obwohl die Impfkampagne immer mehr Fahrt aufnahm, wurde zu Beginn streng priorisiert: Zunächst wurden nur Menschen über 80 Jahre und Pflegepersonal geimpft. Auch in den kommenden Monaten spielten vor allem das Alter und etwaige Vorerkrankungen eine wichtige Rolle. Erst im Juni wurde die Priorisierung für Corona-Impfungen bundesweit gänzlich aufgehoben. Bis dahin fiel immer wieder das Wort „Impfdrängler“ als Bezeichnung für jene, die versuchten an einen Termin zukommen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Später im Jahr mussten dagegen beispielsweise im Oberallgäu hunderte Impfdosen entsorgt werden, weil es nicht genug Impfwillige gab. (Wie viele Menschen im Allgäu bereits geimpft worden sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.)

Mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Allgäu

Auch sonst verlief das Pandemie-Jahr alles andere als ereignislos. Manch eine Corona-Regel führte vielerorts zu Kopfschütteln. Zu Beginn des Jahres griff in Teilen des Allgäus beispielsweise die 15-Kilometer-Regel, die touristische Tagesausflüge über diesen Radius hinaus untersagte. Im März durfte der Einzelhandel wieder Kunden empfangen – zu diesem Zeitpunkt allerdings nur, wenn die Inzidenz unter 50 lag. Bei Werten zwischen 50 und 100 war ein Termin zum Einkaufen nötig.

Die anlaufenden Impfungen und immer neuen Regeln riefen auch Kritiker auf den Plan – und „Querdenker“. Im April kamen 1000 Bürgerinnen und Bürger trotz gerichtlichen Verbots in der Kemptener Innenstadt zusammen, um gegen die Corona-Regeln der Politik zu protestieren. Die Bilanz: 300 Anzeigen, weil die Maskenpflicht ignoriert wurde, 230 Platzverweise und 180 Verstöße gegen das Versammlungsrecht.

Im Mai gab es – je nach Inzidenz – Lockerungen der strengen Regeln. Zunächst durfte beispielsweise die Außengastronomie wieder öffnen, später folgten Innengastronomie und Hotels. Im Juni und Juli war die Pandemie für kurze Zeit in Teilen der Region beinahe vergessen. So verzeichnete Kempten vom 4. bis zum 14. Juli Nuller-Inzidenzen, auch in Kaufbeuren, Memmingen und dem Kreis Lindau gab es Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli Tage mit Inzidenzwert null. Doch die nächste Stufe der Pandemie zeichnete sich damals bereits ab: So hielt die Delta-Variante in der Region ab Juli Einzug. (Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Krise im Allgäu und der Welt erfahren Sie laufend in unserem Newsblog.)

Festwoche und andere Veranstaltungen wegen Corona abgesagt

Lesen Sie auch

Vierte Corona-Welle Wie viel Kraft haben die Kliniken noch?

Anfang August mussten die Allgäuer mit der Festwoche auf einen der Höhepunkte des Sommers verzichten. Zwar gab es mit dem „Stadtparksommer“ einen Ersatz – ohne Bierzelt, dafür aber mit FFP2-Maskenpflicht. Später sorgte das Ende der Urlaubszeit für steigende Inzidenzen – die aber beispielsweise Mitte August mit Werten von 45 im Ostallgäu deutlich unter denen lagen, die noch kommen sollten. Auch der Herbst erscheint rückblickend beinahe „normal“: Das zweite Schuljahr in der Pandemie begann im Präsenzunterricht, im Oktober durften Clubs nach anderthalb Jahren wieder öffnen – zunächst mit 3G-Plus, aber ohne Mindestabstand und Maskenpflicht. Schnelltests wurden zwischenzeitlich kostenpflichtig – während im Oberallgäu nach einer Feier Impfdurchbrüche bei zwölf doppelt geimpften Frauen zwischen 60 und 86 Jahren für Schlagzeilen sorgten.

Zum Jahresende erreichte die Pandemie im Allgäu neue Höhepunkte. Im Ostallgäu überschritt die Inzidenz Ende November die 1000er-Marke, der Landkreis musste erneut in den Lockdown. Im Dezember erreichte die Omikron-Variante schließlich die Region – während Proteste gegen Corona-Maßnahmen zunahmen und die Polizei einen Impfpassfälscher in Memmingen festnahm. (Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.)

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern

Fragezeichen bei den Impfquoten in der Region

Ein digitales Impfregister gibt es in Deutschland nicht. Kassenärzte, Privatärzte und Impfzentren erfassen und übermitteln ihre Daten über verschiedene Kanäle – nach zum Teil unterschiedlichen Regeln. So werden die Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Vakzin von den Kassenärzten immer als Zweitimpfung übermittelt, von den anderen Gruppen aber als Erst- und Zweitimpfung. Bei den vom RKI veröffentlichten Landkreis-Datensätzen werden diese Impfungen nur als Zweitimpfungen ausgewiesen. Dazu kommt: Genesene gelten nach Erhalt von nur einer Impfdosis vorerst als vollständig geimpft – als hätten sie eine Zweitimpfung erhalten. Dieses Vorgehen kann zu dem Paradoxon führen, dass die Quote der Zweitimpfungen höher ist als die der Erstimpfungen.

Ein weiteres Erfassungsproblem: die Kassenärzte übermitteln die Postleitzahl der geimpften Personen nicht, so dass eine Zuordnung nach Landkreisen eigentlich nicht möglich ist. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, trotz dieser Unschärfen regionale Angaben zu berechnen und zu veröffentlichen. Dazu ziehen wir den Ort der Impfung als Kriterium heran, denn nur diese Information liegt für alle erfassten Impfungen vor. Um Verzerrungen zu reduzieren, sind die kreisfreien Städte jeweils mit dem anliegenden Landkreis zusammengefasst. (Lesen Sie auch: Impfstoffe gegen Omikron: Was planen Biontech, Moderna und Co.?)

Keine Impfempfehlung für Kinder unter fünf Jahren

Bei der Bewertung der Impfquote ist zu beachten, dass diese sich auf die Gesamtbevölkerung bezieht. Für Kinder unter fünf Jahren gibt es bislang allerdings keine Impfempfehlung von der Ständigen Impfkommission (Stiko). Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren besteht eine offizielle Empfehlung bislang nur, wenn Vorerkrankungen vorliegen – es können aber auf Wunsch der Eltern auch gesunde Kinder geimpft werden. Beide Altersgruppen zusammen machen im Allgäu 11,3 Prozent der Bevölkerung aus. Ließe man Kinder unter zwölf Jahren bei der Berechnung der Impfquote außen vor, läge der Wert für die Erstimpfungen im Allgäu nicht bei 61,6, sondern bei 69,4 Prozent.

Außerdem gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen können, beispielsweise wegen Allergien gegen bestimmte Inhaltsstoffe. Zur Größe dieser Gruppe liegen allerdings keine Zahlen vor.

Extrem viele Corona-Fälle auf den Intensivstationen im Allgäu

Seit April 2020 wird die Belegung der Intensivstationen in Deutschland täglich im so genannten DIVI-Intensivregister dokumentiert. Es ist unter folgender Adresse im Internet zu finden: www.intensivregister.de

Was die Grafik zeigt: Derzeit liegen so viele Covid-Patienten wie nie auf den Intensivstationen. Im Allgäu verteilen sich die Intensivbetten auf zwölf Krankenhäuser mit 16 Intensivstationen. Wenn dort überall ein Bett frei wäre, läge die allgäuweite Auslastung je nach aktueller Bettenzahl bei knapp 90 Prozent. Wie viele Intensivbetten zur Verfügung stehen und auch betrieben werden können, hängt fast ausschließlich vom Personalstand ab. Denn es gibt so genannte Pflegepersonaluntergrenzen, die festlegen, wie viel Personal pro Patient benötigt wird. Zu Beginn der Pandemie waren diese Untergrenzen gelockert worden, um mehr Kapazitäten für den Notfall zu schaffen. Bald darauf wurden diese Lockerungen aber wieder zurück genommen. (Lesen Sie auch: Covid-Erkrankte auf der Intensivstation: "Ich war mir sicher, ich würde sterben")

Großer Versorgungsaufwand für schwerkranke Corona-Patienten

Was die nackten Zahlen nicht zeigen: Der Versorgungsaufwand für schwerkranke Corona-Patienten in den Kliniken ist deutlich größer als für die meisten anderen Intensivpatienten. So sind zum Beispiel aufwendige Hygienemaßnahmen erforderlich, da die Patienten in isolierten Räumen liegen. Um einen Covid-Patienten zu drehen, werden vier Pfleger benötigt. Denn es muss beim Drehen auch darauf geachtet werden, dass Thubus, arterielle Kanüle und der zentrale Katheter nicht verrutschen. Zudem verweilen Covid-Patienten meist deutlich länger als andere Patienten auf der Intensivstation.

Anmerkungen zur Methodik: Inwieweit Patienten bereits innerhalb Bayerns oder in andere Bundesländer verlegt worden sind, geht aus den Daten nicht hervor. Den Coronafällen werden auch Patienten zugerechnet, die einen positiven PCR-Test haben, aber nicht schwierwiegend erkrankt sind und wegen eines anderen Leidens auf der Intensivstation liegen. In der Grafik sind alle Intensivbetten, also für Erwachsene und Kinder, berücksichtigt. (Lesen Sie auch: Ungeimpfter Allgäuer Landwirt auf Intensivstation: "Corona ist schlimmer, als ich je gedacht hätte")

Infiziert, genesen, gestorben: Welche Rolle Alter und Geschlecht bei Corona spielen