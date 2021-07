Aller guten Dinge sind drei - Lisa Brennauer brennt auf Edelmetall

Bei ihrer dritten Teilnahme an den Olympischen Spielen hofft Lisa Brennauer auf ihre erste Rad-Medaille. Was die Duracherin so stark macht.

Zwei der ersten Entscheidungen bei den Olympischen Spielen in Tokio fallen bei den Straßenradrennen. Am Samstag gehen die Männer (mit dem Ravensburger Emanuel Buchmann) auf die Strecke, am Sonntag folgen die Frauen. Für Lisa Brennauer (33) aus Durach, die als Profi für das Kemptener Ceratizit-WNT-Team fährt, ist es der erste von mehreren Starts bei Olympia, denn sie tritt bei ihren dritten Spielen noch beim Zeitfahren auf der Straße sowie auf der Bahn an. Dabei hofft die zweifache amtierende deutsche Straßenmeisterin hofft auf Edelmetall, welches ihr in London und Rio de Janeiro versagt blieb.

2692 Höhenmeter beim Frauenrennen

Die Strecke beim Frauenrennen am Sonntag entspricht dem ersten Teil des Männerrennens. Die letzten schweren Berge bleiben den Frauen auf ihren 137 Kilometern erspart, allerdings haben auch sie 2692 Höhenmeter zu bewältigen. „Die Strecke ist topographisch und auch technisch sehr anspruchsvoll,“ sagt Bundestrainer Korff, der gleich mit zwei Medaillenhoffnungen ins Rennen geht. „Die Anstiege liegen Liane Lippert. Kommt jedoch eine größere Gruppe auf die Zielgerade ist Lisa unsere Favoritin. Sie hat in diesem Jahr in vielen Rennen gezeigt, dass sie auch nach so einem schweren Rennen noch erfolgreich sprinten kann“, sagt Korff.

Lisa Brennauer, die zwischen 2013 und 2015 vier WM-Titel auf der Straße holte, hat den Kurs bereits vor längerer Zeit inspiziert. „Er ist sehr schwer, und ich sehe mich nicht als Favoritin,“ sagt die Duracherein. „Das ist keine Strecke, die mir auf den Leib geschneidert ist, aber die Tür ist für alles offen.“ Brennauer hat nach dem Giro d‘Italia der Frauen noch eine Trainingseinheit auf der Bahn in Frankfurt/Oder absolviert, bevor sie am vergangenen Samstag nach Tokio geflogen ist.

Brennauer dreimal gefordert

Die 33-Jährige wird bei den Olympischen Spielen gleich dreimal antreten: im Straßenrennen, im Zeitfahren und in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Das können nicht viele, aber Brennauer gilt als physisch und psychisch stark – eine Powerfrau, die Herausforderungen annimmt und sich sehr auf die Spiele freut. Trotz aller Widrigkeiten wegen der Corona-Pandemie.

Brennauer war bereits in London und Rio dabei. „Ich habe tolle Erinnerungen an die vergangenen Spiele. Es war großartig, dort dabei sein zu dürfen, Teil der deutschen Mannschaft gewesen zu sein“, schwärmt die 33-Jährige. „Davon träumt doch jeder Sportler.“ In London sei sie aufgeregter gewesen, als in Rio, „weil es meine ersten Spiele waren und ich nicht wusste, was mich erwartet.“ Die Spiele 2016 waren aber ebenso spannend und unvergesslich. „Ich weiß noch genau, dass ich Gänsehaut hatte, als ich, begleitet von meiner Familie, die in Rio dabei war, zum Start rollte. Das war nicht aus Nervosität, sondern mich hat das Gefühl überwältigt, es geschafft zu haben, beim olympischen Straßenrennen starten zu dürfen.“

Bilderstrecke

Europameisterin Lisa Brennauer in Durach gefeiert

