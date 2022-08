Mit schweren Verletzungen wurde eine 59-jährige Radfahrerin in Scheidegg entdeckt. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar.

20.08.2022 | Stand: 11:22 Uhr

Am Freitag gegen 13.45 Uhr wurde eine 59-jährige Frau in der Kurstraße in Scheidegg schwer verletzt neben ihrem Fahrrad aufgefunden. Die Frau kam aufgrund ihrer Verletzungen in das nächstgelegene Krankenhaus.

Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

