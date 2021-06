Die Baggerseen in Attenhausen sind bei Badegästen beliebt. Doch Klagen über Randale und Vermüllung häufen sich. Ein Eigentümer berichtet zudem von Sexparties.

30.06.2021 | Stand: 18:16 Uhr

Auf den ersten Blick wirkt die Szene am Attenhausener Baggersee idyllisch: Ein Oma planscht mit ihren Enkeln im Wasser, ein paar Jugendliche sitzen Karten spielend auf ihren Handtüchern, zwei Mädchen rauchen Shisha-Pfeife auf Campingstühlen. Am Himmel jedoch ziehen an diesem Spätnachmittag dunkle Gewitterwolken auf.