Spitzenplatz für Friedrichshafen - welchen Rang belegt der Allgäu Airport?

Viele Reisende hinterlassen auf Google eine Bewertung. Daraus entsteht ein Ranking zur Frage: Was ist Deutschlands beliebtester Flughafen?

10.07.2023 | Stand: 14:31 Uhr

Bis zu den Sommerferien in Bayern samt Allgäu sind es keine drei Wochen mehr. Noch ein paar Tage früher haben Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg frei. Spätestens dann gilt in Deutschland: Sommerzeit ist Reisezeit. Ausgerechnet jetzt hat die europäische Flugsicherung Eurocontrol Streiks angekündigt. Zahlreiche Ausfälle und Verspätungen sind vorprogrammiert. Nach einem Bericht von The Times könnte ein Drittel aller europäischen Flüge im Juli und August von den Streiks betroffen sein.

Flughafen Frankfurt-Hahn ist das neue Schlusslicht

Das wiederum wird schlechtere Online-Bewertungen der einzelnen Flughäfen in Deutschland zur Folge haben. Bereits in den vergangenen zwölf Monaten haben sich Streiks, Luftübungen der Nato, Personalmangel bei Flughäfen und Fluggesellschaften negativ bemerkbar gemacht. Das traf auch den Flughafen Memmingen. In der Summe aller Google-Bewertungen sank der Durchschnitt bei den insgesamt mehr als 4600 Rezensionen von 3,8 im Jahr 2022 auf jetzt 3,7. Im Ranking der besten Flughäfen Deutschlands bedeutet das Platz 12.

Ermittelt hat diese Rangliste wie gewohnt die weltweit größte Fluggastrechtsorganisation AirHelp. AirHelp untersuchte die 30 größten Flughäfen in Deutschland nach Kapazität mit mehr als 500 Google-Bewertungen. Die 20 identifizierten Flughäfen wurden ausgehend von den Bewertungen in eine Rangfolge gepackt. Erhebungszeitraum ist der 15. Juni 2023.

Platz 1 muss sich der Flughafen Münster-Osnabrück diesmal mit Friedrichshafen und Nürnberg teilen. Schlusslicht ist in diesem Jahr der Flughafen Frankfurt-Hahn, der damit den Hauptstadt-Flughafen BER ablöst.

Von "Flughafen des Grauens" bis "Super Flughafen"

Mehr als 4600 Bewertungen wurden mittlerweile bei Google zum Flughafen Memmingen veröffentlicht. Die Palette reicht von einem Stern (richtig schlecht) bis fünf Sternen (Exzellent). Wir haben einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit rausgesucht:

Bewertung mit 4 Sternen: "Ein kleiner Flughafen, aber er hat alles, was Sie brauchen."

Bewertung mit 1 Stern: "Der Flughafen des Grauens. Völlig überfüllt, überall ewig lange Warteschlangen: bei der Gepäckabgabe, bei der Sicherheitskontrolle, dann nochmal bei der Passkontrolle. Kaum Sitzgelegenheiten. Wenn man 2 Stunden vor Abflug dort ist, dann ist es trotzdem extrem knapp. Jetzt beim Rückflug habe ich gerade eine ganze Stunde (!) auf mein Gepäck gewartet. Dieser Flughafen ist einfach nur schlimm."

Bewertung mit 3,5-Sternen: (Übersetzt von Google) "Winziger Flughafen, tut aber, was er soll."

Bewertung mit 1 Stern: "Dieser Flughafen ist ein Fass ohne Boden. Arbeiter sind nicht da, um zu helfen, Organisation 0... Schalter sind leer, niemand kommt nach zwei Stunden Wartezeit.... niemand hat Antworten auf Ihre Fragen zum Flug... niemand weiß etwas?"

Bewertung mit 5 Sternen: "Super Flughafen, sehr übersichtlich und Parkplätze die gleich um die Kurve sind mega."

Flughafen Memmingen nimmt die Kritik ernst

Mit der Vielzahl an Google-Bewertungen muss sich natürlich auch der Flughafen Memmingen auseinandersetzen. "Das starke Passagierwachstum in den vergangenen Monaten, führt natürlich auch zu einer größeren Anzahl an Bewertungen. Erfahrungsgemäß bewerten allerdings häufiger die Kunden, die ein negatives Erlebnis hatten", sagt Marina Siladji als Head of Marketing & PR beim Flughafen Memmingen dazu auf Anfrage unserer Redaktion. "Zudem ist unsere räumliche Infrastruktur z. B. im Terminal etwas knapper bemessen als bei anderen Flughäfen, was während Hochlastphasen ggf. Auswirkungen auf die empfundene Aufenthaltsqualität haben kann.".

Marina Siladj verspricht: "Selbstverständlich schauen wir uns die Bewertungen regelmäßig an und nehmen die Kritik der Passagiere ernst und versuchen, unseren Service ständig zu optimieren und zu verbessern."

65 km Luftlinie zwischen den Regionalflughäfen Memmingen und Friedrichshafen

Der Flughafen Memmingen und der Flughafen Friedrichshafen sind zwei im Süden Deutschlands gelegene Flughäfen. Gerade 65 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Regionalflughäfen.

Nach München und Nürnberg ist der Allgäu Airport der kleinste von den insgesamt drei bayerischen Flughäfen. Aber als Deutschlands höchstgelegener Verkehrsflughafen ist er auch aus dem Großraum Augsburg nur einen Katzensprung entfernt und für Flugreisende eine attraktive Alternative zu München oder Stuttgart.

Nächster Rekord für den Flughafen Memmingen

Ungeachtet des Rankings fliegt der Flughafen Memmingen weiter von Rekord zu Rekord. Die Monate Januar bis Mai 2023 haben dem Flughafen Memmingen die nächste Bestmarke beschert: In diesem Zeitraum sind laut Verkehrsstatistik des Flughafenverbandes ADV bereits mehr als eine Million Passagiere ab und nach Memmingen geflogen. Zum Vergleich: 2022 wurden erst Mitte September 1,3 Millionen Passagiere gezählt.

Zahlen und Fakten zum Flughafen Memmingen