Vor Corona herrschte auf der Rappenseehütte viel Betrieb. Eigentlich zu viel, sagen die Hüttenwirte. Denn sie wollen den Gästen vor allem eines bieten.

25.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Was ist das Besondere an der Rappenseehütte? Andreas Greiner überlegt nach dieser Frage nicht lang: "Dass es eine ganz normale Hütte ist." Und darauf sei er stolz. Denn seine Lebensgefährtin Sylvia Socher und er verfolgten vor allem ein Ziel: Menschen, die in Ruhe in die Berge gehen wollen, einen entspannten und trotzdem geselligen Ort zu bieten.