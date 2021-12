„Rapunzel Naturkost“ baut im Unterallgäu für rund 30 Millionen Euro ein neues Besucherzentrum. Dort entstehen auch eine Kaffee-Rösterei und Pilger-Unterkünfte.

30.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Wer jetzt zum Verwaltungsgebäude der „Rapunzel Naturkost GmbH“ in Legau geht, stolpert fast über einen alten VW Bus im bunten Hippie-Look. Gut geschützt steht das Gefährt in einer Art gläsernen Garage nahe einem 20 Meter hohen markanten Märchenturm. Der Bus erinnert an die Anfänge des Unterallgäuer Biolebensmittel-Unternehmens. Gründer und Chef Joseph Wilhelm fuhr damit in den 1980er zu Bio-Läden in ganz Deutschland, um sie zu beliefern.