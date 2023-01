Wenn der Bänker zum Räuber wird: Gruppe raubt Seniorin 60.000 Euro direkt nach Bargeldauszahlung

Eine Bankkundin holt in Kempten 60.000 Euro Bargeld ab. Ihr Berater gibt seinen Komplizen Bescheid, die das Opfer überfallen. Doch wo ist die Beute jetzt?

06.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Eine Frau will 60.000 Euro in bar abheben. Sie wendet sich an ihre Bank und macht einen Termin für die Abholung aus. Was sie nicht weiß: Ihr 19-jähriger Berater gibt die Informationen weiter und plant gemeinsam mit drei anderen jungen Männern, das Geld zu rauben.

