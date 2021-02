Rauchentwicklung? Rettungskräfte rücken zum Klinikum Kempten aus

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montagmittag zum Klinikum Kempten ausgerückt.

22.02.2021 | Stand: 14:31 Uhr

Grund sei eine Rauchentwicklung am Klinikum in der Robert-Weixler-Straße in Kempten, wie die Polizei zunächst mitteilte.

Wegen der Alarmierung war ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften sowie Notärzten im Einsatz, auch die Polizei war mit etwa zehn Beamten vor Ort.

Schnell wurde von den Einsatzkräften aber Entwarnung gegeben: Die Rauchentwicklung war auf Arbeiten in der Schreinerei des Klinikums zurückzuführen, die im Verwaltungstrakt untergebracht ist. Niemand wurde verletzt, es entstand auch kein Schaden.