Rauchwolke über Kempten: Landwirtschaftliches Gebäude steht in Flammen - Feuerwehr schützt Wohnhaus

Rauchwolke in Kempten: Bei einem Brand in einem landwirtschaftichen Gebäude ist die Feuerwehr seit heute Mittag im Einsatz.

12.04.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Dunkle Rauchwolke in Kempten: Bei einem Brand heute am späten Vormittag in Unterwittleiters (zwischen Cambomare und Mariaberg) brach nach ersten Informationen ein Feuer in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens aus. Feuerwehr und Polizei sind seit 11.20 Uhr im Einsatz. Die Rauchwolke über Kempten-West ist weit zu sehen.

Das Dach der Maschinenhalle ist mittlerweile eingestürzt, berichten Augenzeugen. Das Feuer sprang auch auf den Stall über. Ob dabei Tiere verbrannten, war vorerst nicht klar. Etliche Rinder schafften es in jedem Fall aus den Flammen zu flüchten. Sie rannten auf den Mariaberg.

Weit zu sehen war die Rauchwolke heute über Kempten. Bild: Michelle aus dem Bruck

Feuerwehren aus Kempten und Umgebung sind aktuell vor Ort, die Löscharbeiten laufen. Jetzt geht es vor allem darum, das Wohnhaus zu retten, hieß es. Die Feuerwehren pumpen Wasser aus Rottach und führen es über lange Schlauchleitungen zu dem betroffenen Anwesen.

Informationen zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Lesen Sie auch