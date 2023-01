Festnahmen in Holland: Haben die Verdächtigen auch Geldautomaten im Allgäu gesprengt?

Die Polizei hat am Montag mehrere Verdächtige in Holland gefasst, die seit 2021 mehrere Geldautomaten in Bayern gesprengt haben sollen - etwa auch im Allgäu?

30.01.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Die Polizei hat am Montagmorgen mehrere Wohnungen in den Niederlanden durchsucht sowie mehrere Verdächtige festgenommen. Die Beschuldigten sollen nach Angaben der Beamten Mitglieder einer Gruppe sein, die seit 2021 mehrere Geldautomaten von Banken in Bayern und Baden-Württemberg gesprent haben soll.

Auch im Allgäu waren in den vergangenen Jahren mehrere Geldautomaten gesprengt worden. Ob die Verdächtigen auch dafür verantwortlich sein sollen, will die Polizei erst am Donnerstag, 2. Februar, bei einer Pressekonferenz im Bayerischen Landeskriminalamt verkünden. Dabei werden zudem konkrete Einzelheiten zu der Razzia am Montag in den Holländischen Provinzen Limburg und Utrecht bekannt gegeben.

Wie kam die Polizei den mutmaßlichen Tätern auf die Schliche?

Die Staatsanwaltschaft Bamberg, das Bayerische Landeskriminalamt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermitteln zusammen mit den Niederländischen Behörden seit mehreren Monaten gegen die Gruppe. Diese soll seit 2021 von den Niederlanden aus in Bayern und Baden-Württemberg zahlreiche Geldautomaten gesprengt haben.