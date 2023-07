Fünf Verletzte und über 75.000 Euro Schaden bei Unfällen im Allgäu

Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte sind die Bilanz mehrerer Unfälle wegen Starkregens am Dienstag im Allgäu.

26.07.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Starke Regenfälle haben am Dienstag zu mehreren Unfällen im Allgäu geführt. Zwei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von über 75.000 Euro sind die Bilanz, teilt die Polizei mit.

Schwerer Motorradunfall bei Füssen

Am frühen Nachmittag wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Oberkirch bei Füssen (Kreis Ostallgäu) schwer verletzt. Er fuhr Richtung Pfronten und verlor kurz nach der scharfen Kurve an der Weißenseer Steige die Kontrolle über sein Motorrad. Es geriet vermutlich auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Unfallklinik.

Die 45-Jährige und der 58-Jährige, die in dem Auto saßen, wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Unfälle auf der A7 im Unterallgäu: Insgesamt 45.000 Euro Schaden

Nicht angepasste Geschwindigkeit war am Abend bei drei Unfällen im Unterallgäu die Unfallursache. Zwischen Illertissen und Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen geriet ein 36-Jähriger ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Er blieb unverletzt und konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Auf Höhe Woringen in Fahrtrichtung Süden verlor eine 22-Jährige gegen 20.10 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und prallte ebenfalls gegen die Mittelleitplanke. Sie blieb unverletzt, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

Zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Dettingen an der Iller in Richtung Süden kam ein 64-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich mehrfach. Er kam am Wildschutzzaun zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt. Sein Auto trug einen Totalschaden davon. Der Sachschaden beläuft sich auf 33.000 Euro.

Zwei Unfälle auf der A7 zwischen Kempten und Dietmannsried

Am Vormittag hat es auf der A7 zwischen Kempten und Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) innerhalb von 20 Minuten zwei Unfälle gegeben. Eine 29-Jährige und ein 25-Jähriger kamen mit ihren Autos auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stießen gegen die Mitteilleitplanke. Der Mann wurde leicht verletzt, die Frau blieb unverletzt.

Auch am Mittwoch bleibt es im Allgäu kühl und nass. Die aktuellen Wetteraussichten für die Region finden Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

