Dauerregen lässt Pegel steigen: DWD warnt vor Hochwasser im Allgäu

Iller, Lech Trettach: Der anhaltende Regen im Allgäu lässt die Pegel steigen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwasser in der Region.

30.08.2021 | Stand: 11:21 Uhr

Aktualisiert am Montag, 11.00 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen im Allgäu am Alpenrand. Die Meldung gilt bis Dienstag, 18 Uhr. "Es tritt ergiebiger Dauerregen mit wechselnder Intensität auf", heißt es am Montag. Niederschlagsmengen von 40 bis 60 Litern/Quadratmeter können auftreten.

Die stärkeren Regenfälle sollen vor allem in Alpennähe auftreten, im nördlichen Allgäu gibt es "nur" Dauerregen mit Unterbrechungen.

Der DWD warnt: Infolge des Dauerregens kann es zu Hochwasser und Überflutungen von Straßen kommen. Seit Samstagmorgen steigen die Pegel in der Region deutlich. Der Wasserstand der Iller in Kempten ist innerhalb der vergangenen 48 Stunden um eineinhalb Meter gestiegen, der Pegel der Trettach bei Oberstdorf ist fast viermal so hoch wie am Samstagmorgen.

Regenradar: Die Warnung vor ergiebigem Dauerregen (Stufe 3 von 4) gilt für:

Oberallgäu

Ostallgäu

Kreis Lindau

Regenradar: Warnung vor Dauerregen (Stufe 2 von 4) gilt für:

Stadt Kempten

Stadt Kaufbeuren

Unterallgäu

Nur für die Stadt Memmingen gibt es keine Warnung vor Dauerregen vom DWD.

Tief "Nick" hat am Wochenende den Herbst in die Region. In den Allgäuer Alpen hat es oberhalb von 2.000 Metern auch den ersten Schnee gegeben, beispielsweise ist die Gipfelstation am Nebelhorn weiß gezuckert.

Iller, Lech, Wertach: Wie sind die Pegelstände im Allgäu?

Durch den Dauerregen steigt auch die Hochwassergefahr. Am Montagvormittag sind die Pegel im Allgäu im Vergleich zum Vortag deutlich gestiegen:

Für die Iller in Kempten gibt es keine Warnstufe. Allerdings ist der Wasserstand am Montagmorgen schon eineinhalb Meter höher als noch am Samstagmorgen: Aktuell liegt er laut Hochwassernachrichtendienst Bayern bei 2,77 Metern (Sonntagmorgen 1,54 Meter, Samstagvormittag: 1,25 Meter). Die Iller bei Sonthofen liegt aktuell bei 1,42 Metern (Sonntagmorgen 86 Zentimeter, Samstagvormittag: 72 Zentimeter).

gibt es keine Warnstufe. Allerdings ist der Wasserstand am Montagmorgen schon eineinhalb Meter höher als noch am Samstagmorgen: Aktuell liegt er laut Hochwassernachrichtendienst Bayern bei 2,77 Metern (Sonntagmorgen 1,54 Meter, Samstagvormittag: 1,25 Meter). Die liegt aktuell bei 1,42 Metern (Sonntagmorgen 86 Zentimeter, Samstagvormittag: 72 Zentimeter). Der Lech bei Lechbruck (Ostallgäu) liegt aktuell bei 2,13 Metern. Am Samstagvormittag lag er bei 1,81 Metern, am Sonntagmorgen bei 1,88 Metern.

bei Lechbruck (Ostallgäu) liegt aktuell bei 2,13 Metern. Am Samstagvormittag lag er bei 1,81 Metern, am Sonntagmorgen bei 1,88 Metern. Der Pegel der Wertach bei Biessenhofen (Ostallgäu) liegt aktuell bei 1,51 Metern (Sonntagmorgen 1,20 Meter).

bei Biessenhofen (Ostallgäu) liegt aktuell bei 1,51 Metern (Sonntagmorgen 1,20 Meter). Auch die Pegel der Stillach und Trettach bei Oberstdorf (Oberallgäu) sind am Montagvormittag im Vergleich zum Wochenende deutlich laut Hochwassernachrichtendienst deutlich gestiegen: Der Pegel der Stillach liegt aktuell bei 85 Zentimetern (Sonntagmorgen 54 Zentimeter, Samstagvormittag 48 Zentimeter). Der Pegel der Trettach liegt derzeit bei 1,02 Metern - am Samstag und Sonntag lag er noch bei 26 Zentimetern.

Hochwasser vor einem Monat im südlichen Oberallgäu

Starker Dauerregen und Unwetter hatten Ende Juli für das südliche Oberallgäu besonders getroffen, vor allem die Orte rund um Sonthofen und Rettenberg. Keller liefen voll, Straßen wurden überschwemmt, sogar ein Auto wurde von Wassermassen mitgerissen.

Regnerischer Sommer bringt gute Aussichten für Bayerns Christbäume

Zumindest einen positiven Aspekt scheint der regnerische Sommer 2021 zu haben: Der Regen erweist sich als Segen für Bayerns Christbäume. Käufer dürfen in gut drei Monaten mit besonders grünen und haltbaren Tannen aus dem Freistaat rechnen. "Die Nadelfarbe ist sehr gut - ein schönes, dunkles Grün", sagte der Vorsitzende des Vereins Bayerische Christbaumanbauer, Thomas Emslander, in Ergolding. "Wir gehen auch davon aus, dass die Nadelhaltbarkeit wegen der vielen Regenfälle sehr gut ist." Selbst wenn in den kommenden Wochen eine Trockenperiode folge, könne diese den bayerischen Bäumen wohl nichts mehr anhaben. (mit dpa)

