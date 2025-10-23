Unwetter-Warnungen fürs Allgäu: So stürmisch kann es heute werden

Das Wetter im Allgäu zeigt sich heute am Donnerstag (23.10.2025) von seiner herbstlich-ungemütlichen Seite. Überall in der Region von Oberstdorf über Kempten bis nach Memmingen, von Lindau über Wangen bis nach Kaufbeuren könnte es heute stürmisch werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die komplette Allgäu-Bodensee-Region aktuell Unwetterwarnungen herausgegeben. In exponierten Lagen und in den Bergen kann es teils schwere Sturmböen geben.

Der Blick aufs Regenradar im Allgäu zeigt zudem: Ab dem Mittag ist teils heftiger Regen im Anmarsch. Hier die aktuell gültigen DWD-Warnungen für Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und die Allgäuer Landkreise im Überblick. (Stand: 23. Oktober 2025, 8.15 Uhr)

Diese Wetter-Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Donnerstag (23.10.2025)

Landkreis Oberallgäu: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Landkreis Ostallgäu: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Landkreis Unterallgäu: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Landkreis Lindau: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Stadt Kempten: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Stadt Kaufbeuren: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Stadt Memmingen: Amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) - gilt von heute, 10 Uhr, bis vorerst Freitag, 6 Uhr.

Konkret warnt der DWD heute ab Mittwochmittag für den größten Teil der Region vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h - anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit schweren Sturmböen um bis zu 90 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Dabei können laut Wetterdienst vereinzelt Äste von den Bäumen stürzen und lose Gegenstände umherfliegen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

