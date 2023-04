Memminger Friedhofsbesucher bekommen jetzt Regenschirme gegen Krähendreck

Die Stadt Memmingen greift zu einer ungewöhnlichen Methode. Krähen auf dem Friedhof sorgen für viel Dreck - in Kempten gibt es dafür überdachte Bänke.

19.04.2023 | Stand: 06:44 Uhr

Krähen-Geschrei durchbricht die Stille auf dem Waldfriedhof in Memmingen. Doch nicht nur deren Laute stören. Die Saatkrähen sorgen für starke Verschmutzungen. Die geschützte Art darf aber nicht gejagt und nur unter strengen Auflagen vergrämt werden. Deswegen greift die Stadt Memmingen zu einer ungewöhnlichen Methode: Friedhofsbesuchern werden Schirme zum Schutz vor Krähenkot angeboten. Wie kommt das an?

„Ich finde diese Schirm-Aktion lächerlich“, so eine Memmingerin, die das Grab ihrer Familie zwei bis drei Mal in der Woche besucht. „Man kann nicht mal in Ruhe eine Kerze anzünden, weil man Angst hat, dass was runterkommt“, erzählt sie. „Das ist nicht schön mit den Krähen auf dem Friedhof, wo doch eigentlich Ruhe herrschen sollte“, sagt auch die Memmingerin Gisela Wegmann. Das Grab, um das sie sich kümmert, müsse regelmäßig vom Kot gesäubert werden.

Regenschirme auf Friedhof wegen Krähen: 450 Nester auf dem Waldfriedhof

Rund 450 Nester umfasst die Krähen-Kolonie auf dem Waldfriedhof, sagt Alexandra Wehr, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Schirme zum Schutz vor Vogelkot würden „recht gut angenommen“. In früheren Jahren seien zahlreiche Maßnahmen zur Vertreibung der Vögel ergriffen worden. „Die Palette reichte von akustischen und optischen Vergrämungsmethoden mittels elektronischer Vogelscheuchen, Greifvogelattrappen oder dem Einsatz von Schreckschusspistolen bis zum frühzeitigen Entfernen der Nester“, sagt Alexandra Wehr. Dauerhaften Erfolg brachte jedoch keine der Ideen.

Ähnlich ist die Lage in Kempten. Dort gibt es in der Regel zwischen 500 und 600 Krähennester, sagt Volker Reichle, Leiter des Amts für Umwelt- und Naturschutz. Man habe schon vieles versucht: von Raubvogelattrappen über Raubvogelschreie bis hin zu Drohnenflügen. Auch die Entnahme von Nestern habe die Zahl der Tiere nicht verringert. „Damit wurden im Gegenteil teilweise unerwünschte Splitterkoloniebildungen in anderen Bereichen der Stadt gefördert“, sagt Reichle.

Krähen auf dem Friedhof in Memmingen: Sind Wanderfalken die Lösung?

Für heuer sind in Kempten keine Maßnahmen in Sachen Krähen geplant. Im Stadtpark gibt es allerdings bereits überdachte Sitzbänke. Sie sollen die Parkbesucher vor Regen und Schnee, aber eben auch vor Vogelkot schützen. Außerdem hat sich in der Stadt jüngst ein Wanderfalken-Paar niedergelassen. Die Vögel sind Feinde der Krähen. Bereits früher war in Kempten darüber nachgedacht worden, im Kampf gegen die Saatkrähen einen Falkner zur Hilfe zu rufen, das wäre allerdings sehr teuer gewesen. Ob sich das Krähen-Problem nun auf natürliche Weise löst, ist aber fraglich.