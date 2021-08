Regierung will 50er-Inzidenz aus Gesetz streichen - Wert in Memmingen klettert fast auf 80

Corona-News: Im Allgäu hat Memmingen den höchsten Inzidenzwert. Die Impfungen gegen das Coronavirus gehen nur schleppend voran. Alle Entwicklungen im Newsblog.

23.08.2021 | Stand: 18:26 Uhr

Die aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz für die Allgäuer Städte und Kreise finden Sie hier.

Wie viele Menschen im Allgäu ihre Erst- und Zweitimpfung bereits bekommen haben, lesen Sie hier.

bereits bekommen haben, lesen Sie hier. Im gesamten Allgäu gab es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 326 (Vortag: 298) Neu-Infektionen mit dem Coronavirus . Sie teilen sich wie folgt auf: Landkreis Oberallgäu 50 (Vortag: 42) , Stadt Kempten 31 (Vortag: 29) , Landkreis Ostallgäu 82 (Vortag: 84) , Stadt Kaufbeuren 26 (Vortag: 26) , Landkreis Unterallgäu 80 (Vortag: 72) , Stadt Memmingen 35 (Vortag: 23) Landkreis Lindau 22 (Vortag: 22) . (Quelle: RKI , Stand: Montag)

gab es in den (Vortag: 298) mit dem . Sie teilen sich wie folgt auf: , Stadt , , Stadt , , Stadt Landkreis . (Quelle: , Stand: Montag) 587 Menschen aus der Region starben bisher an oder mit einer Corona-Infektion. (Quelle: RKI, Stand Montag)

bisher an oder mit einer Corona-Infektion. (Quelle: RKI, Stand Montag) Für Deutschland gibt das Robert-Koch-Institut für 3.871.865 (Vortag 3.868.197) Menschen positive Corona-Tests an. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen liegt bei 91.980 (Vortag 91.976). (Stand: Montag)

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Montag, 23. August, 18.25 Uhr: Impfgegner stürmen Foyer von TV-Nachrichtenproduzent ITN in London

Dutzende Impfgegner haben am Montag in London die Zentrale des britischen Nachrichtenproduzenten ITN gestürmt. Auf Twitter-Videos war zu sehen, wie eine große Menschengruppe im Foyer der Produktionsfirma Parolen gegen Impfungen und Corona-Maßnahmen skandierte.

Ein Nachrichtensprecher, der das Gebäude betrat, wurde mit wüsten Beschimpfungen belegt. Teilweise war auch Gerangel mit Polizisten zu sehen, die versuchten, die Menschen von einem weiteren Eindringen in die Redaktionsräume abzuhalten.

ITN produziert die Nachrichtenprogramme der britischen Sender ITV, Channel 4 und Channel 5. "Die Beschimpfung von Journalisten für ihre Berichterstattung ist eine beunruhigende Entwicklung, die ITN aufmerksam verfolgt hat und seine Mitarbeiter aktiv dazu aufgefordert hat, Vorkehrungen zu treffen, um Schaden zu vermeiden", sagte ein ITN-Sprecher.

Montag, 23. August, 16.55 Uhr: Mobiles Impfteam ist unterwegs in Kaufbeuren

Das mobile Impfteam des Impfzentrums Kaufbeuren ist auch in der aktuellen Woche wieder unterwegs. Am Freitag, 27. August, steht es von 14 bis 18.30 Uhr am V-Baumarkt in Neugablonz (Sudetenstraße 5), informiert die Stadt. Am Samstag, 28. August, wird von 9 bis 16.30 Uhr im Buron Center (Josef-Landes-Straße 38) in Kaufbeuren geimpft. Am Sonntag, 29. August, wird dann von 12.30 bis 17.30 Uhr am Sportplatz in Jengen (Landgerichtsweg 30, 86860 Jengen) während der beiden Fußballheimspielen geimpft.

Für alle drei Aktionen gilt: Es stehen die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung. Biontech/Pfizer kann ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr verabreicht werden, Johnson & Johnson ist erst ab 18 Jahren erhältlich. Es wird kein Termin zur Impfung benötigt. Eine vorherige Anmeldung unter www.impfzentren.bayern ist nicht notwendig, wird allerdings von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich begrüßt, heißt es vonseiten der Stadt.

Montag, 23. August, 16.44 Uhr: Keine Testpflicht für Schüler in Ferien bei 3G-Regel

Seit Montag gilt vielerorts in Bayern die 3G-Regel. In viele Räume darf nur noch, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Doch was ist mit Kindern?

Montag, 23. August, 16 Uhr: Vollständige US-Zulassung für Impfstoff von Biontech/Pfizer

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer als erstem Corona-Impfstoff in den USA die vollständige Zulassung erteilt. Sie gelte für Menschen ab 16 Jahren, teilte die FDA am Montag mit und nannte die Entscheidung einen "Meilenstein" im Kampf gegen die Pandemie. Die Notfallzulassung für Personen ab zwölf Jahren bleibe weiterhin bestehen.

Der Impfstoff ist in den USA seit Dezember mit einer Notfallzulassung im Einsatz, im Mai hatten Biontech und Pfizer die vollständige Zulassung beantragt. Dafür musste die FDA, die ein beschleunigtes Verfahren nutzte, etwa zehnmal so viele Daten prüfen wie für die Notfallzulassung - darunter viele, die aus dem massenhaften Einsatz des Impfstoffs im Land in den vergangenen Monaten gewonnen wurden.

Die vollständige Zulassung könnte den Erwartungen vieler Experten zufolge weitere Impfpflichten nach sich ziehen - etwa von Stadtverwaltungen, Universitäten oder Gesundheitseinrichtungen, die unter anderem aus rechtlichen Gründen die vollständige Zulassung für einen solchen Schritt abwarten wollten. Zudem erhoffen sich Experten auch davon abgesehen einen Schub für die Impfkampagne, da viele Menschen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, in Umfragen das Fehlen einer vollständigen Zulassung als Grund dafür angaben. Dies könnte womöglich aber auch nur als Vorwand angegeben worden sein.

Montag, 23. August, 15.55 Uhr: Impfbus hält in Memmingen

Der Impfbus des Impfzentrums Memmingen steht am Freitag, 27. August, von 15 bis 21.30 Uhr vor dem Kino Cineplex und am Samstag, 28. August, von 8.30 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Feneberg, (ehemals Kaufmarkt).

Vor allem wird der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft, heißt es vonseiten der Stadt Memmingen. Der Vorteil dabei: Eine einzelne Impfung reicht für den vollen Impfschutz. Mit an Bord ist auch der Impfstoff von Biontech. Die notwendige Zweitimpfung findet dann in einem Impfzentrum statt.

Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich:

Freitag auf dem Gelände des Kino Cineplex in Memmingen, Fraunhoferstraße 21, 15 bis 21.30 Uhr

Samstag auf dem Gelände der Firma Feneberg in der Dr.-Karl-Lenz-Straße 4, 8.30 bis 16 Uhr

Nachdem keine Anmeldung und keine Terminvergabe erfolgt, kann es eventuell zu Wartezeiten kommen. Impfwillige über zwölf Jahre, die hier schnell und unkompliziert eine Impfung wollen, bringen bitte einen gültigen Personalausweis mit und gegebenenfalls den Impfpass und einen Medikamentenplan, soweit vorhanden. Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.

Bilderstrecke

Corona-Impfung: Das unterscheidet die Impfstoffe

Montag, 23. August, 15.50 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu

Die aktuellen Inzidenzwerte des LGL für das Allgäu finden Sie hier.

Montag, 23. August, 14.40 Uhr: Regierung will 50er-Inzidenz aus Infektionsschutzgesetz streichen

Künftig sollen voraussichtlich keine Einschränkungen wegen Corona ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr greifen. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden. Das Corona-Kabinett mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Fachministerinnen und -ministern habe am Montag erstmals seit der Sommerpause wieder getagt und man sei sich einig, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (SPD) zügig einen entsprechenden Vorschlag machen und das Bundeskabinett diesen dann beschließen solle, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit. Die Bild-Zeitung berichtete zuerst darüber. Den genauen Zeitplan ließen Seibert und ein Sprecher Spahns vorerst offen.



Montag, 23. August, 14 Uhr: Diese unterschiedlichen Corona-Regeln gelten jetzt im Allgäu

Wieso benötige ich im Fitnessstudio und beim Friseur in Kempten aktuell einen negativen Corona-Test - in Dietmannsried aber nicht? Im Allgäu herrscht schon wieder Verwirrung wegen der aktuell gültigen Corona-Regeln. Seit heute ist auch in der Region die 3G-Regelung in Kraft - aber nicht überall. Die Antworten, was jetzt wo gilt, gibt es hier.

Montag, 23. August, 13.05 Uhr: Kleines Wacken-Festival "Bullhead City" fällt wegen Corona aus

Die für Mitte September geplante kleinere Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken fällt aus. Das Festival könne aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen im Kreis Steinburg nicht stattfinden, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Montag, 23. August, 10.40 Uhr: Erstmals wieder keine lokale Übertragung von Covid-19 in China

Rund einen Monat nach Beginn des schlimmsten Ausbruchs des Coronavirus in China seit einem Jahr ist erstmals keine lokale Übertragung mehr berichtet worden. Wie die Gesundheitsbehörden in Peking am Montag mitteilten, gab es am Sonntag nur 21 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Bei dem Ausbruch mit der besonders ansteckenden Delta-Variante hatten sich mehr als tausend Menschen in fast 50 Städten angesteckt. Auslöser war nach Behördenangaben ein russisches Flugzeug in der ostchinesischen Neun-Millionen-Metropole Nanjing, in dem sich Flughafenmitarbeiter infiziert hatten.

Montag, 23. August, 10.30 Uhr: Norwegische Prinzessin positiv auf Coronavirus getestet

Die Tochter des norwegischen Kronprinzenpaares, Prinzessin Ingrid Alexandra, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Königshaus am Sonntagabend mit. Die 17-Jährige werden nun zu Hause auf Gut Skaugum isoliert. Der Rest der Familie sei bislang nicht positiv getestet worden.

Trotzdem hat der Vorfall Konsequenzen für alle. Kronprinz Haakon und Mette-Marit mussten alle Veranstaltungen in den nächsten Tagen absagen - auch die, die mit ihrem 20. Hochzeitstag am Mittwoch in Verbindung stehen. Sie hatten unter anderem ein Treffen mit Jugendlichen geplant, um an die Gründung ihres Fonds vor 20 Jahren zu erinnern. Der sogenannte Kronprinzenpaarfonds soll Jugendlichen helfen, die riskieren, aus der Gesellschaft herauszufallen. Er wurde am Tag ihrer Hochzeit am 25. August 2001 gegründet.

Montag, 23. August, 10 Uhr: Israel will Schüler in Unterrichtszeit impfen

Mit Beginn des neuen Schuljahrs am 1. September will Israel Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit gegen das Corona-Virus impfen. Dafür sei lediglich die Zustimmung der Eltern erforderlich, teilte das Corona-Kabinett der Regierung am Montag mit. Israel impft grundsätzlich Kinder schon mit zwölf Jahren, in Ausnahmefällen sogar schon mit fünf. Dies gilt allerdings nur für besonders gefährdete Kinder - etwa wegen extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen.

Montag, 23. August, 9.45 Uhr: Kein Baby-Boom nach erstem Corona-Jahr - Geringes Geburtenplus

Nach dem ersten Corona-Jahr ist die Anzahl der Geburten in Deutschland von Januar bis Mai 2021 nur leicht angewachsen. Mit rund 315 000 Babys stieg die Zahl der neugeborenen Mädchen und Jungen im Vergleich zum Vorjahreszeitung um 1,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit.

Einen deutlichen Anstieg habe es nur im März gegeben mit rund 3700 Babys mehr als im Vorjahresmonat. In den übrigen von der einsetzenden Corona-Pandemie geprägten Monaten sei die Entwicklung unauffällig gewesen.



Montag, 23. August, 9.20 Uhr: Spahn will Messwert von 50er-Inzidenz aus Gesetz streichen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie die Messgröße eines Inzidenzwerts von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. "Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient", sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Wert - nicht mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - habe für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten.

Im Infektionsschutzgesetz sind bei bestimmten Zahlen von neuen Corona-Fällen besondere Maßnahmen vorgesehen. Einige Bundesländer sind von der Fokussierung auf die Inzidenz jedoch schon abgerückt. "Deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er Inzidenz, aus dem Gesetz zügig zu streichen", sagte der Minister. Darüber könnte der Bundestag noch vor der Wahl am 26. September entscheiden. "Der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung", so Spahn. Damit ist die Zahl der Covid-19-Patienten gemeint, die im Krankenhaus liegen.

Montag, 23. August, 8.30 Uhr: Corona-Inzidenz in NRW bei über 100: Höchster bundesweiter Wert

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist wieder dreistellig und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Das Robert Koch-Institut gab sie am Montagmorgen auf seiner Webseite mit 103,3 an. Am Vortag waren es noch 99,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gewesen, vor einer Woche hatte der Wert noch 57,2 betragen.

Der Bundesschnitt lag am Montagmorgen bei 56,4 und damit wesentlich niedriger als im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Montag, 23. August, 7.05 Uhr: Keine Trendwende bei Corona-Impfungen - Beschränkungen für Ungeimpfte

Trotz Einschränkungen für die Menschen ohne Corona-Impfung im Alltag verzeichnen Impfzentren und Arztpraxen in Deutschland derzeit keine generelle Trendwende hin zu mehr Impfungen. Einige Bundesländer meldeten aber wieder ein leichtes Anziehen des zuletzt stark nachgelassenen Impftempos.

In Baden-Württemberg sei eine Zunahme bei den Erstimpfungen auf niedrigem Niveau zu beobachten, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mit. Für Bayern hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag von steigenden Anmeldezahlen im Impfportal des Landes berichtet.

Ab diesem Montag gelten in Deutschlands teils ausgeweitete "3G"-Regeln: Zutritt zu Restaurants, Friseuren, Kliniken, Schwimmbädern und anderen Innenräumen gibt es bei hohem Infektionsgeschehen nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete. Vor einer Woche hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) Impfungen bereits für alle Kinder ab 12 Jahren empfohlen. Ab 11. Oktober sollen Corona-Schnelltests zudem nicht mehr kostenlos sein.

Montag, 23. August, 6.55 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu im Überblick

Wie jeden Morgen erhalten Sie bei uns die aktuellen Inzidenzwerte aus den Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten im aktuellen Überblick. Sorgenkind ist heute einmal mehr Memmingen. Dort hat sich der Inzidenzwert innerhalb einer Woche mehr als verdreifacht und steht nun kurz vor 80. Die Übersicht.

Montag, 23. August, 6.45 Uhr: RKI registriert 3.668 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 56,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen lag sie bei 56,4 - am Vortag hatte der Wert 54,5 betragen, vor einer Woche 36,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3.668 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.30 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2.126 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 4 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 4 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.871.865 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.702.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.980.

Montag, 23. August, 5 Uhr: Arbeitgeber und Gewerkschaften rufen zur Impfung auf

Angesichts des stockenden Tempos der Corona-Impfungen in Deutschland rufen Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam die Menschen zur Impfung auf. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Erreichte nicht verspielen", heißt es in dem gemeinsamen Appell von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. "Mit der aktuellen Impfrate können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben."

---------------------

Alle Entwicklungen vom 13. bis 22. August lesen Sie in Teil 72 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 6. bis 12. August lesen Sie in Teil 71 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 31. Juli bis 6. August lesen Sie in Teil 70 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.