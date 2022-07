Nur Allgäuer Lebensmittel kaufen: Diese Familie hat es ein Jahr lang getestet

Die Wagners aus Kempten ernähren sich hauptsächlich von Produkten aus der Region. Ein Jahr hat die Familie unsere Leser an ihren Erfahrungen Teil haben lassen.

29.07.2022 | Stand: 18:20 Uhr

Der familieneigene Ochse kommt zum Schlachter. Die Wachteln legen im Garten fleißig Eier. Im Supermarkt wird eine Bio-Pizza aus der Region in den Einkaufswagen gepackt. Die Gemüsekiste der solidarischen Landwirtschaft wartet auf ihre Abholung, aus dem Fleisch von Leasing-Schwein Lola wird Wurst gemacht. Und siehe da, im Allgäu gibt es eine Bergfischzucht: Ein Jahr lang hat Familie Wagner aus Kempten in unserer Zeitung von ihren Erlebnissen in Zusammenhang mit Landwirtschaft und Lebensmitteln berichtet – sie hatte sich seinerzeit auf einen Aufruf unserer Redaktion gemeldet. Ihre wöchentlichen Tagebuch-Einträge lesen Sie hier. Alexandra (34), Matthias (38), Paul (10) und Tim (5) ernähren sich vorwiegend von Produkten aus der Region – und haben so manch einen Leser auf neue Gedanken gebracht.

"Im Allgäu gibt es alles, was man braucht"

„Eigentlich gibt es im Allgäu alles, was man braucht – oder zumindest die Grundlagen dafür“, sagt Alexandra. Man müsse aber zum Teil Zeit investieren, um danach zu suchen oder eigene Produkte herzustellen. Wo es direkt vermarktete Bio-Hühner gibt oder wie man den italienischen Wurst-Klassiker Salsiccia aus regionalen Zutaten macht, das haben die Wagners regelmäßig in Tagebuch-Einträgen beschrieben, die immer samstags in unserem Blatt erschienen sind.

„Wir wollten zeigen, was alles möglich ist“, sagt Matthias. „Wenn jetzt jeder nur ein Produkt nicht mehr beim Discounter kauft, sondern direkt von Allgäuer Anbietern, dann ist schon viel gewonnen“, findet Alexandra.

Nur regionale Produkte zu verwenden, kann zeitintensiv sein

Denn dass sich nicht alle so intensiv mit Lebensmitteln auseinandersetzen können oder wollen wie sie, das ist für die Wagners nachvollziehbar. Für sie aber ist die Suche nach immer neuen Möglichkeiten, heimische Produkte zu kaufen oder selbst herzustellen, ein Hobby. Einfach und problemlos geht das nicht immer. Wenn beispielsweise ein Leasing-Schwein geschlachtet wird, werden zig Kilogramm Fleisch portioniert, vakuumiert und eingefroren.

Davon zehren die Wagners dann mehrere Monate. „Sobald man viel selber macht, merkt man erst, welche Mengen an Verpackung da anfallen“, sagt Matthias. Wenn aus Teilen des Fleisches später Wurst gemacht werde, falle noch mehr Müll an. „An der Ladentheke sieht man immer nur den letzten Schritt, 100 Gramm Schinken in Papier eingewickelt. Aber da steckt viel mehr dahinter.“

Die Familie Wagner muss weite Wege zurücklegen, um an die ihre Waren zu kommen

Lesen Sie auch

Landwirtschaft & gesunde Ernährung Ökologisch essen: Silber-Medaille für das Allgäuer Bio-Böfflamott

Ein weiterer Punkt sind die Wege, die die Familie zurücklegen muss, um an ihre Waren zu kommen. Einmal in der Woche fahren Wagners zum Beispiel nach Durach (Oberallgäu), um ihre Gemüsekiste abzuholen. Die Schweine und auch Ochse „Vakim“ standen auf einem Hof im Unterallgäu.

„Optimal wäre es, wenn es mehr Automaten von Direktvermarktern in den Städten gäbe. Aber das ist schwer umsetzbar“, sagt Alexandra. Denn dann müssten nicht viele Menschen auf die Dörfer fahren, sondern es reicht eine Fahrt des Landwirts in die Stadt. Was dabei allerdings fehle, sei der Kontakt zu den Erzeugern.

„Wir sprechen viel mit den Bauern, Metzgern und Bäckern bei denen wir einkaufen oder mit denen wir zusammenarbeiten“, sagt Matthias. „Da merkt man, wie wichtig diese Berufe sind und wie viel Arbeit dahinter steckt.“ Ganz besonders ist Alexandra eine Unterhaltung mit einer Landwirtin in Erinnerung geblieben, die ihr erzählt hat, wie wichtig ihre Milchtankstelle für ihr Einkommen ist. „Das zeigt, welche Bedeutung die Direktvermarktung auch für die Landwirte hat.“

Matthias ist überzeugt: „Regionalität lebt auch von den Gesprächen mit den Erzeugern.“ Und das nicht nur einseitig. „Wir können im Gegenzug vermitteln, welche Bedürfnisse die Kunden, in unserem Fall junge Familien, haben“, sagt Alexandra.

Regionale Tiefkühl-Fischstäbchen haben die Wagners noch nicht gefunden

Auch wenn das Jahr nun vorbei ist: Die Wagners machen weiter – und halten nach den wenigen Dingen Ausschau, die sie noch nicht aus heimischer Herstellung gefunden haben. An Tiefkühl-Fischstäbchen, einem der Lieblingsgerichte der Kinder, führt aktuell noch kein Weg vorbei.

Doch auch Paul und Tim sind beim Thema Regionalität im Boot. Während Tim seinen Freunden im Kindergarten die hauseigene Wachtelzucht näher bringt, weiß der zehnjährige Paul schon ganz genau: Er will Tierarzt werden – und Landwirt im Nebenerwerb. Rinder dürfen dann auf keinen Fall fehlen. „Ich fand es Schade, dass ich nicht dabei sein konnte, als unser Ochse geschlachtet wurde, da war ich in der Schule.“ Wissen, wo die Lebensmittel herkommen, das ist einer der Grundsätze der Wagners.

„Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann einen Jagdschein zu machen. Aber das ist Zukunftsmusik“, sagt Alexandra. Wesentlich näher liegt da ein Familienwochenende im Panorama-Hotel in Rückholz (Ostallgäu). Das nämlich bekommen die Wagners als Dankeschön von der Allgäuer Zeitung, weil sie unseren Lesern Einblicke in ihren Alltag gewährt haben.

Lesen Sie auch: Von Vanille bis Parmesan-Eis: Unternehmen aus der Region achten auf Nachhaltigkeit