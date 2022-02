Regionalbudget: So können Allgäuer Gemeinden ihren Heimatort voranbringen

Was ist eigentlich das sogenannte "Regionalbudget"? Und wie können Kommunen es konkret nutzen? Einige Beispiele aus Allgäuer Gemeinden.

02.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Neue Spielgeräte oder auch ein Backhaus in der Dorfmitte: Das sind Vorhaben, die Allgäuer Gemeinden mithilfe des Projekts „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) umgesetzt haben. Sie seien von „öffentlichem Nutzen“ und es schweiße die Menschen vor Ort zusammen, wenn sie gemeinsam Ideen für ihre Heimatorte entwickeln und umsetzen: Diese Erfahrung machte Reinhard Schaupp, der die ILE in der Unterallgäuer Verwaltungsgemeinschaft Boos betreut.

Bayernweit waren es im vergangenen Jahr rund 1730 „Kleinvorhaben“, die der Freistaat mit insgesamt 13,7 Millionen Euro gefördert hat. Bei der ILE werden Gemeinden unterstützt, die sich freiwillig zusammentun, um gemeinsam ihre Region zu gestalten – aktuell sind in Bayern 1000 Kommunen in 114 ILE-Projekten.

„Ziel ist es, ökonomische, ökologische oder soziale Projekte, die eine Gemeinde allein nicht realisieren kann, gemeindeübergreifend zu planen und umzusetzen sowie Einsparmöglichkeiten zu erschließen“, heißt es vom bayerischen Landwirtschaftsministerium. Ob das Regionalbudget auch 2023 angeboten wird, ist noch unklar. Sie setze sich dafür ein, sagt Ministerin Michaela Kaniber ( CSU). Aus ihrer Sicht handelt es sich um ein „Erfolgsmodell“ für den ländlichen Raum.

Vier Zusammenschlüsse im Allgäu

Im Allgäu gibt es vier Zusammenschlüsse, die das Regionalbudget derzeit nutzen: im Unterallgäu Pfaffenhausen mit drei weiteren Gemeinden sowie „Bayerisches Illertal“ mit Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden und Pleß, „Zwischen Lech und Wertach“ (unter anderem mit Amberg im Unterallgäu und Lamerdingen im Ostallgäu) und das „Auerbergland“ – ein Netzwerk aus 14 Gemeinden aus den Landkreisen Landsberg, Weilheim-Schongau und Ostallgäu.

„Illertal“ setzte 18 Kleinprojekte mit ILE-Hilfe vergangenes Jahr um. Der Fördertopf des Regionalbudgets mit 100.000 Euro wurde laut Sprecher Reinhard Schaupp nahezu ausgeschöpft. Insgesamt 90 Prozent des Geldes hat das Amt für ländliche Entwicklung bereitgestellt, zehn Prozent mussten die fünf örtlichen Mitgliedsgemeinden stemmen.

Grillplatz und Radler-Rast

Unter anderem wurden der Bau eines öffentlichen Grillplatzes gefördert, neue Rastmöglichkeiten für Radler und Wanderer sowie für jeden zugängliche Sportgeräte. Ein Landwirt bekam eine Förderung für einen XL-Warenautomat für regionale Produkte mit Verkaufshäuschen – weil das gut für die Grundversorgung auf dem Dorf ist. Auch heuer will sich das „Illertal“ wieder um ILE-Geld bewerben, sagt Schaupp. Allerdings drängt die Zeit: Förderanfragen können nur noch bis zum 2. März gestellt werden.

Im „Auerbergland“ wurden 2021 insgesamt 22 Projekte realisiert, beispielsweise der Jakobus-Radpilgerweg ausgeschildert, der Mooserlebnispfad in Stötten gefördert, Grünflächen in Roßhaupten angelegt und ein rollstuhlgerechtes Buswartehäuschen mit Solarpanel am Forggensee errichtet. „Zwischen Lech und Wertach“ setzte 16 Projekte um, Pfaffenhausen keines.

