Zusammenhalt im Allgäu: "In vielen Bereichen Fehlanzeige!"

Das Allgäu findet immer seltener als regionale Einheit statt, findet der stellvertretende AZ-Redaktionsleiter Markus Raffler. Wer deshalb nun handeln muss.

29.05.2021 | Stand: 07:05 Uhr

Wer heute als Nordlicht in Oberstdorf, Scheidegg oder Schwangau Urlaub macht, kommt an diesen sechs Buchstaben nicht vorbei: Allgäu. Der blaue Würfel ist für Gäste ein Begriff, weil die Tourismuswirtschaft unter dem Dach der Allgäu GmbH eine ortsübergreifende Qualitätsmarke geschaffen hat. Das ist stark fürs Image und daher ein Gewinn für alle Urlaubsanbieter der Region.

Damit hat es sich dann aber auch. Denn jenseits des Tourismus findet das Allgäu als regionale Einheit immer seltener statt. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Sprache, politische Schlagkraft: In vielen Bereichen Fehlanzeige!

Die Fusion der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim mit der Kreissparkasse Augsburg ist ein aktuelles Beispiel für diese bedauerliche Entwicklung. Es mag wirtschaftlich gute Gründe für ein Bankhaus mit diesem weit ausladenden Zuschnitt geben. Doch warum wurde auf politischer Ebene nicht vorab intensiv sondiert, ob nicht ein regionaler Zusammenschluss nach vielen Jahren der Konkurrenz der bessere Weg wäre? (Lesen Sie auch: Oberallgäuer fürchten neue Overtourism-Debatte: „Gastfreundschaft darf nicht verloren gehen“)

Kliniken: Ostallgäu und Memmingen sind außen vor

Auch in anderen Bereichen, in denen zuletzt wichtige Weichenstellungen anstanden, war es mit regionalem Denken nicht immer weit her. Stichwort Kliniken: Hier zeigt das Ostallgäu noch immer kein Interesse an einer allgäuweiten Lösung und auch Memmingen ist bislang außen vor. Stichwort Abfallentsorgung: Der Kemptener Abfall-Zweckverband wirbt seit Jahren um den Beitritt angrenzender Städte und Landkreise. Doch obwohl ein allgäuweiter Verbund Kosten senken und Abläufe vereinfachen würde, kochen viele Nachbarn weiterhin lieber ihr eigenes Süppchen. Das verstehe, wer will.

Spannend bleibt obendrein die Frage, wie sich die Verkehrsanbindung des Allgäus in den nächsten Jahren entwickeln wird. Nach der Entscheidung zum vierspurigen B12-Ausbau, der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau und der allgäuweiten Solidaritätsaktion für den Memminger Flughafen ist es ruhig geworden um die weiteren Projekte.

Allgäu sollte in Berlin auf Elektrifizierung weiterer Strecken drängen

Lesen Sie auch

Endspurt auf der Baustelle beim Krankenhaus in Ottobeuren Klinik Ottobeuren

Dabei wäre es gerade mit Blick auf die Weichenstellungen beim Bahnausbau extrem wichtig, hier als starke Einheit aufzutreten. Nur wenn das Allgäu in Berlin und München mit Nachdruck auf die Elektrifizierung weiterer Strecken pocht, lassen sich kostspielige Großprojekte beschleunigen. Dasselbe gilt für Pilotprojekte auf der Schiene, etwa den Einsatz von Hybridloks. Auch dort bekommen in der Regel Regionen den Zuschlag, in denen Bürgermeister, Landräte und Abgeordnete lautstark Druck gemacht haben.

Dafür aber braucht es Antreiber, die Ausdauer haben und bereit sind, auch mal anzuecken. Diese Rolle haben früher regionale Granden wie Gebhard Kaiser übernommen. Doch solche Alpha-Tiere fehlen dem Allgäu inzwischen.

Die Allgäu GmbH als einziges namhaftes Sprachrohr der Region hat bislang leider nie versucht, diese Lücke zu schließen. Dabei müsste gerade sie es sich dank ihrer breiten Verankerung erlauben, deutlich politischer und offensiver aufzutreten. Das gilt auch für den sechsmonatigen Corona-Lockdown, der viele Betriebe des Gast- und Reisegewerbes in Existenznot brachte. Hier wäre es wichtig gewesen, die Sorgen der Region viel früher mit einer Stimme zu vertreten.

Lesen Sie auch: Die beliebtesten Kleinstädte in Deutschland: Füssen ist Sieger - Ein weiterer Allgäuer Ort unter den Top Ten