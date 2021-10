Bergsteiger kritisiert Soziale Medien und deren negative Auswirkungen auf Alpen. Im Allgäu fordert er Baustopp in Bergen. Vortrag am 2.November in Kempten.

26.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Reinhold Messner ist für vieles bekannt, seine besonders diplomatische Wortwahl gehört nicht dazu. Da macht auch das Interview keine Ausnahme, das er unserer Zeitung jetzt gegeben hat. Darin bezeichnet er die Generation der Influencer, die tausende Menschen zu Ausflügen ins Gebirge animiert, „als Katastrophe“ für die Alpen. Auch im Allgäu: „Diese Leute haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie tun.“