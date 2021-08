Reinweißes Liebesglühen unter schwebenden Orgelpfeifen

Die Uraufführung der Oper „Wind“, die einen Sehnsuchts-Traum beschreibt, gerät zum seltsam sterilen Erlebnis. Einen starken Eindruck hintelassen die Gesangssolisten.

20.08.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Mit einem vielversprechenden Setting empfangen die Bregenzer Festspiele ihre Gäste zur Uraufführung der Oper „Wind“ in der Werkstattbühne des Festspielhauses: Ganz in weißem Filz ausgeschlagen ist der von Flaka Haliti gestaltete Bühnenraum samt Zuschauertribünen, die sich rechts und links davon treppenförmig nach oben ziehen. Zwei große Aussparungen hat die weiße Schachtel; wie schwarze Löcher wirken diese einander gegenüber liegenden Portale, durch die nicht nur das Publikum eingelassen wird, sondern auch die weiß gewandeten Sängerinnen, Musiker und Darstellerinen auf- und abtreten. In dieser reinen Umgebung also soll ein Werk zum Leben erwachen, das dem mittelalterlichen Roman „Hypnerotomachia Poliphili“ nachempfunden ist – der glühenden Geschichte eines Liebestraums.