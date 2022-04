Start in die Osterferien: Staus und volle Straßen im Allgäu erwartet

Zum Start in die Osterferien ab Freitag werden im Allgäu wieder Staus, volle Autobahnen und Bundesstraßen erwartet. An zwei Stellen könnte es kritisch werden.

07.04.2022 | Stand: 15:19 Uhr

In Bayern, aber auch in den großen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen starten am Wochenende die Osterferien 2022. Viele Familien werden sich bereits am Freitag, Samstag oder Sonntag mit dem Auto auf den Weg in Richtung Süden machen. Im Allgäu bedeutet das: Schon ab morgen ist mit viel Reise-Verkehr in der Region zu rechen. Erfahrungsgemäß drohen gleich am ersten Ferienwochenende Staus.

Auch bei der Polizei im Allgäu ist man für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gewappnet. Die Beamten wissen, an welchen Stellen es im Allgäu Stau-Brennpunkte geben kann.

Oster-Reiseverkehr im Allgäu: Hier drohen Staus

Am Grenztunnel in Füssen

Auf dem B19-Abschnitt zwischen Sonthofen Oberstdorf

Zum Start der Faschingsferien Ende Februar kam es am Grenztunnel in Füssen zur Blockabfertigung. Die Autos vor dem Tunnel stauten sich auf mehreren Kilometern. Das hatte auch Auswirkungen auf die Umgebung: Viele Autofahrer nutzten die Straße von Nesselwang und Pfronten nach Vils als Ausweichstrecke. Auch hier rollte der Verkehr zeitweise nur zähfließend.

Urlauber, die sich am ersten Ferienwochenende auf den Weg in Richtung Gardasee, Südtirol, Österreich oder die Schweiz machen, treffen auf den Straßen zusammen mit Ausflüglern und den allerletzten Skiurlaubern. Auf der A7 Richtung Tirol, der A96 in Richtung Lindau und auf der B19 nach Oberstdorf dürfte es demnach voll werden.

Staus im Allgäu: So können sich Verkehrsteilnehmer vorbereiten

Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, rät man bei der Allgäuer Polizei allen Autofahrern:

vor der Fahrt volltanken

ausreichend Proviant auf die Fahrt mitnehmen

Jacken und warme Decken im Auto dabei haben.

Wenn es die Urlaubsplanung zulässt, sollte man An- und Abreise am besten auf einen Werktag legen und Stoßzeiten vermeiden, heißt es bei der Polizei abschließend.

