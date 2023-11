Nachkomme von Allgäuer Rekordstier erzielt 140.000 Euro auf einer Auktion

Der hornlose Nachkomme des Allgäuer Rekordstiers Senator hat überragende Zuchtwerte. Das sorgt für einen Paukenschlag bei der Versteigerung in Wertingen.

10.11.2023 | Stand: 11:04 Uhr

Mit einem wahren Paukenschlag begann die "RiVerGen-November-Versteigerung" in der Wertinger Schwabenhalle. Wie in Fachkreisen bekannt, war zu dieser Auktion ein hochinteressanter natürlich-hornloser „Senator“-Nachkomme mit überragenden genomischen Zuchtwerten gemeldet.

So war es nicht verwunderlich, dass die Versteigerung mit großer Spannung erwartet wurde. Letztendlich fiel der Versteigerungshammer bei 140.000 Euro für den vom Betrieb Lindemeyr aus Bliensbach gezüchteten und vorgestellten Bullen.

Des Weiteren gingen von der Böhm GbR aus Oppertshofen ebenfalls ein Senator-Sohn sowie ein reinerbig hornloser Monet-Sohn in den Prüfungseinsatz. Auch die Bullen für den Deckeinsatz waren sehr gefragt und konnten zu einem Preis von durchschnittlich 2.530 Euro abgesetzt werden.

Vater war der Allgäuer Rekord-Stier "Senator"

Vater des Stiers, der in Wertingen für den Preis eines Sportwagens den Besitzer wechselte, ist der Rekordstier "Senator" aus dem Allgäu. Der Fleckviehbulle gilt als zweitteuerster Fleckviehstier aller Zeiten in Europa. Versteigert wurde der damals 550 Kilogramm schwere Bulle bei einer Auktion in Weilheim für den Rekordpreis von 159.000 Euro. Was der Züchter Michael Eberle aus Ruderatshofen zu der Versteigerung von "Senator" sagte und was die Werte des Rekordbullen sind, lesen Sie hier.

Rekordstier Senator aus dem Allgäu wurde für 159.000 Euro verkauft. Einer seiner Söhne erzielte nun ebenfalls einen großen preis auf einer Auktion. Bild: Weilheimer Zuchtverbände e.V.

So geht es Rekord-Stier Senator an seinem neuen Zuhause