Rekordverdächtig: Strigel-Gemälde bringt 3,47 Millionen Euro

Ein Bild von Bernhard Strigel aus dem Jahr 1521 dürfte das teuerste Kunstwerk eines Allgäuers sein. Warum fährt die Kunstszene so auf den Memminger Maler ab?

08.02.2022 | Stand: 17:06 Uhr

So viel Geld ist wohl noch nie für ein Allgäuer Kunstwerk bezahlt worden: Bei einer Versteigerung im französischen Toulouse haben bisher unbekannte Bieter fast 3,5 Millionen Euro für ein Gemälde des Memminger Malers Bernhard Strigel (ca. 1460 - 1528) mit dem Titel „Engel mit Rauchfass“ hingelegt. Es gehörte vermutlich zu einem Altar, den Strigel 1521/22 für die Kirche „Unser Frauen“ in Memmingen schuf. Im Zuge der Reformation, als katholische Gotteshäuser ausgeräumt wurden, verschwand das Meisterwerk aus der Kirche und ist nun in Frankreich in einem Nachlass wieder aufgetaucht, erklärt Axel Lapp, Leiter der Mewo-Kunsthalle sowie des Strigel- und Antoniter-Museums in Memmingen. Lapp, der wie viele andere mit großer Spannung die Versteigerung verfolgte, bestätigt die Einschätzung, dass bisher noch kein anderes Werk aus Allgäuer Hand so hoch gehandelt wurde. „Das war ein Coup.“