Exotische Tiere im Allgäu? Diese Reptilienzoos sind einen Besuch wert

Für Reptilienfreunde gibt es im Allgäu zwei sehenswerte Orte: die Zoos in Scheidegg und Füssen. Hier treffen Besucherinnen und Besucher auf Schlangen, Echsen und andere Reptilien, die in naturnah gestalteten Gehegen gezeigt werden.

Ob Frösche und Kröten, heimische Schlangenarten oder sogar Krokodile – die Tierwelt in den Reptilienzoos ist vielfältig. Beide Zoos bieten Einblicke in die Lebensweise ihrer Bewohner sowie Informationen zu Artenschutz und Pflege.

Im Folgenden stellen wir die beiden Reptilienzoos im Allgäu vor.

Von Schildkröte bis Sumpfkrokodil - Das ist der Reptilienzoo Scheidegg

Der Reptilienzoo Scheidegg zeigt sowohl einheimische Reptilien und Amphibien als auch exotische Arten aus aller Welt. Über 50 naturnah eingerichtete Terrarien im Tropenhaus und Freilandanlagen bieten Einblicke in das Leben von Echsen, Schildkröten, giftigen und ungiftigen Schlangen, Spinnen, Skorpionen und Amphibien.

Im erweiterten Bereich des Zoos haben Stumpfkrokodile ein neues Zuhause gefunden. So vermittelt der Zoo einen Überblick über die Vielfalt von Reptilien und Amphibien. Auf der Website des Scheidegger Reptilienzoos sind Bilder der dort beherbergten Tiere zu sehen.

Reptilienzoo Scheidegg: Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen

Öffnungszeiten:

Februar und März: täglich 10 bis 17 Uhr, Freitag Ruhetag

April bis September: täglich 10 bis 18 Uhr, Freitag Ruhetag

Oktober/November: täglich 10 bis 17 Uhr, Freitag Ruhetag (im November zusätzlich Montag und Dienstag Ruhetag)

letzter Einlass 30 Minuten vor der Schließung

Eintrittspreise:

Kinder von vier bis 14 Jahren: 5 Euro (ermäßigt 4,50 Euro)

Erwachsene ab 15 Jahren: 8,50 Euro (ermäßigt 8 Euro)

Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder): 25 Euro (jede weitere Person erhält 50 Cent Rabatt auf den Eintrittspreis)

Kindergeburtstag und Futter für Reptilien - was der Zoo sonst noch bietet

Der Reptilienzoo Scheidegg ermöglicht außerdem, dort Kindergeburtstag zu feiern. Die zugehörige Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Zum Abschluss kann eine Schlange gestreichelt werden. Der Preis dafür beträgt für Gruppen ab mindestens fünf bis zu maximal zehn Kindern 95 Euro.

Gratisparkplätze und ein Spielplatz befinden sich vor dem Reptilienzoo. Auch Hunde dürfen mitgebracht werden - allerdings nur an der Leine. Der Besucherbereich ist barrierefrei.

Es ist außerdem möglich, Futter für Reptilien – wie Grillen, Heuschrecken, Mäuse und weitere – direkt im Reptilienzoo Scheidegg abzuholen. Bestellungen erfolgen telefonisch oder per E-Mail bis Samstagmittag. Die Abholung ist ab dem darauffolgenden Mittwoch möglich. Abholzeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Samstag.

Giftige Schlagen hinter Spezialglas - Das ist der Reptilienzoo Füssen

Der Reptilienzoo Füssen im Magnuspark präsentiert ebenfalls eine breite Vielfalt exotischer Tiere. Viele Bewohner lebten zuvor bei Leiter Dieter Graf zu Hause und sind an Menschen gewöhnt. Gezeigt werden Reptilien wie Leguane, Schlangen und Schildkröten sowie Vögel, Spinnen, exotische Insekten, Salamander, Zierfische und kleine Nagetiere. Bildergalerien dazu sind auf der Website des Füssener Reptilienzoos zu finden.

Außerdem sitzen Chamäleons getarnt auf Bäumchen, Madagaskar-Taggeckos klettern umher, und an ruhigen Tagen läuft eine Wasseragame frei durch den Zoo. An den Wochenenden sitzt ein Papagei im Eingangsbereich.

Giftige Schlangen wie Speikobras sind in sicheren Terrarien aus Spezialglas untergebracht, der Kontakt erfolgt nur mit Haken und Zangen. Pythons sind weniger gefährlich, bis zu 70 Kilogramm schwer und gut getarnt in der naturgetreuen Einrichtung. Zu allen Tieren geben Schilder Informationen zu Herkunft, Namen, Giftigkeit und Gefährdungsstatus.

Reptilienzoo Füssen: Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen

Öffnungszeiten:

November bis Januar: an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, 11 bis 17 Uhr

Februar bis Oktober: täglich 11 bis 17 Uhr, Freitag Ruhetag

letzter Einlass eine Stunde vor Schließung

Eintrittspreise:

Kinder von drei bis 14 Jahren: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro)

Erwachsene ab 15 Jahren: 15 Euro (Ermäßigt 13 Euro)

Familienkarte (Eltern und zwei Kinder): 45 Euro (jedes weitere Kind 5 Euro)

Da im Reptilienzoo Allgäu verschiedene Tierarten frei leben, dürfen Hunde nicht mitkommen. Ausnahmen gibt es für angeleinte, sehr gut erzogene Hunde.

Kostenlose Parkplätze stehen vor dem Gebäude zur Verfügung. Allerdings sind diese vor allem bei schlechtem Wetter schnell belegt, was bei der Planung für einen Besuch berücksichtigt werden sollte.

