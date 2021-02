Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montagmittag zum Klinikum Kempten ausgerückt.

22.02.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Grund sei eine Rauchentwicklung am Klinikum in der Robert-Weixler-Straße in Kempten, wie die Polizei zunächst mitteilte. Wenig später wurde bekannt: Es handelte sich um einen Fehlalarm.