15.04.2021 | Stand: 21:20 Uhr

Das Augsburger Verwaltungsgericht hat am Donnerstag zwei Eilanträge aus der „Querdenker“-Bewegung geprüft. Am Abend erging der Beschluss, dass die Stadt einen für Samstag geplanten Demonstrationszug durch Kempten zurecht untersagt hat. Eine Versammlung an einem festen Ort, die die Stadt zuvor ebenfalls verboten hatte, halten die Richter dagegen für zulässig – allerdings wurde die Teilnehmerzahl hier auf 200 beschränkt.