Seit etwas mehr als einer Woche gibt es wieder praktischen Unterricht auf den Straßen. Warum man für den Führerschein jetzt mehr Zeit braucht als vor Corona.

02.03.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Zwei Monate mussten sie in der Garage stehen, seit vergangenem Montag sieht man sie wieder auf den Allgäuer Straßen: die Fahrschulautos. Nach der Zwangspause wollen die Schüler so schnell wie möglich an ihre Führerscheine kommen. Der Andrang bei den Fahrschulen ist groß, doch die Anbieter können nicht mehr Stunden vergeben als sonst auch. Hygienevorschriften und veränderte Prüfungen verschärfen die Situation zusätzlich.