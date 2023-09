Riesiges Blasorchester: 101 Musiker spielen in Füssen Musical-Hits

Erstmals formen Euregio und Allgäu-Schwäbischer Musikbund gemeinsam ein Blasorchester. Beim Konzert im Festspielhaus Füssen spielt es beliebte Musical-Melodien.

30.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Das hat es bisher im Blasmusikland Allgäu noch nicht gegeben: Der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) und die Euregio via salina legen ihre beiden Spitzenorchester für ein gemeinsames Konzertprojekt zusammen. Nach derzeitigem Stand werden am nächsten Sonntag 101 Musikerinnen und Musiker im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen auftreten. Das Publikum wird unter dem Motto „Broadway meets Königswinkel“ zwei Stunden lang Musical-Werke in feiner Bläserqualität hören. Bisher sind rund 1100 Karten verkauft, die Plätze im 1350 Besucher fassenden Festspielhaus werden also schon knapp.

