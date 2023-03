"Wenn’s dort knallt, hat nicht nur Rohde & Schwarz ein Problem, sondern die ganze Welt"

Rohde & Schwarz-Chef Jürgen Steigmüller geht in den Ruhestand. Gegen den Fachkräftemangel arbeitet die Firma mit großzügigen Prämien. Eine Sorge treibt sie um.

10.03.2023 | Stand: 07:34 Uhr

Wo begegnet man Produkten von Rohde & Schwarz?

Jürgen Steigmüller: Zum Beispiel am Allgäu-Airport. Da muss jeder Fluggast bei der Sicherheitskontrolle durch einen Bodyscanner, der von Rohde & Schwarz ist. Ansonsten sind unsere Produkte eher im Hintergrund zu finden: Die gesamte Mobilfunkindustrie kauft Messtechnik bei uns, die bei der Entwicklung und Herstellung von neuen mobilen Produkten jeder Art zum Einsatz kommt.

Auch bei der Erforschung von Zugvögeln sind wir dabei – mit kleinsten Sendern, die auf den Rücken der Tiere befestigt werden. Wir liefern auch Lösungen die helfen, elektronische Produkte von der Kaffeemaschine bis zum Lkw sicherer zu machen und die geforderten gesetzlichen Grenzwerte nachzuweisen. Niemand möchte doch, dass ein Airbag wegen der Spannung unter einer Stromleitung auslöst. Zudem haben wir Systeme zur Abwehr von Drohnen im Angebot und helfen Behörden und der Industrie bei der Verschlüsselung ihres Datenaustauschs.

Sie waren über 40 Jahre in Memmingen im Unternehmen, davon 27 Jahre als Geschäftsführer und Werkleiter. Wie kam es dazu?

Steigmüller: Nach meiner Bundeswehrzeit brauchte ich für mein Studium der Elektrotechnik in Ulm ein Praktikum. Als gebürtiger Memminger und Elektronikbastler lag es nah, mich dort zu bewerben. Das war 1980. Ein halbes Jahr durfte ich überall ein bisschen mitarbeiten und machte später dort auch meine Diplomarbeit. Das war schon anders als heute – den PC gab es noch nicht und ich programmierte noch mit Lochkarten.

Absolventen der Elektrotechnik waren damals sehr gefragt. Letztlich gab meine damalige Freundin und heutige Frau den Ausschlag sowie ein engagierter Abteilungsleiter von Rohde & Schwarz, den ich kannte. Beide motivierten mich zu dem Schritt. Und es gab ein attraktives Angebot.

War damals für Sie schon klar, dass Sie dort Chef werden wollen?

Steigmüller: (lacht) Nein. Damals war ich erst ein kleiner Entwickler von Prüftechnologie. Ich hatte das große Glück, dass der damalige Werkleiter Helmut Hirschel die jungen Ingenieure des Unternehmens stärker miteinander vernetzen wollte.

Dafür wollte er einen „Klassensprecher“ – ich wurde dazu gewählt und hatte so regelmäßig persönlichen Kontakt zum Werkleiter. Er wurde zu meinem Förderer und Forderer. 1987 machte er mich zum Chef des Qualitätsmanagements, zwei Jahre später zu seinem persönlichen Assistenten. 1994 wurde ich Chef der Endfertigung. Als Hirschels Nachfolger erkrankte, wurde ein neuer Werkleiter gesucht. Friedrich Schwarz, Sohn des Firmengründers, wünschte sich von mir und zwei weiteren Abteilungsleitern, dass wir unter uns den neuen Chef benennen sollten. Die Wahl fiel auf mich als Jüngstem der Runde...

Was macht einen guten Chef aus?

Steigmüller: Ich wollte immer ein Werkleiter zum Anfassen und für meine Mitarbeiter da sein. Auch heute noch bin ich jeden Tag in der Fabrik unterwegs. Ein Führungsstil auf Augenhöhe ist mir wichtig. Ich will die Leidenschaft der Leute für ihre Aufgaben wecken. Sie in ihren Stärken bestärken und entsprechend einsetzen. Auch eine gegenseitige Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Wenn nicht mit offenen Karten gespielt wurde, habe ich mich auch schon von Mitarbeitern getrennt.

Wo sehen Sie Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen?

Steigmüller: Ich habe eine hohe technische Kompetenz und bin ziemlich detailverliebt – das ist Fluch und Segen. Gut ist es, weil ich mich inden allermeisten Bereichen bestens auskenne. Schlecht ist es, weil das tiefe Reinbohren in Themen natürlich auch viel Zeit kostet.

Was war Ihr größter Erfolg, was die größte Niederlage?

Steigmüller: Mächtig stolz bin ich, dass sich das Werk in Memmingen toll entwickelt hat – aber das ist natürlich ein Erfolg der gesamten Mannschaft. Allein die Fläche hat sich von einst 15.000 Quadratmetern Produktionsfläche inzwischen vervierfacht. Und wir haben 1000 Mitarbeiter mehr als bei meinem Amtsantritt. Eine schwierige Zeit erlebte ich zwischen 1999 und 2001. Damals boomte die Telekommunikationsbranche, das sorgte auch für eine starke Auslastung bei Rohde & Schwarz – auch ich war voller Euphorie und glaubte an unbegrenztes Wachstum. Innerhalb von anderthalb Jahren stellten wir über 500 Mitarbeiter neu ein.

Warum war es dann eine schwierige Zeit?

Steigmüller: Leider ging es in dem Bereich 2001 weltweit dramatisch wieder bergab – auch wir mussten Personal anpassen. Diese Gespräche habe ich mit jedem Einzelnen geführt, weil ich mich verantwortlich fühlte und mir es leid tat, die Leute erst geholt zu haben und nun wieder wegschicken zu müssen. Ich weiß heute, dass dieser persönliche Umgang dazu beigetragen hat, dass viele damals Betroffene seit vielen Jahren wieder Kollegen bei uns sind. Offenheit und Ehrlichkeit zahlen sich immer aus.

Auch aktuell gibt es Krisen – Stichworte Corona und Ukraine-Krieg. Wie gehen Sie damit um?

Steigmüller: Zum Glück ist Rohde & Schwarz breit aufgestellt, daher sind wir gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Freilich war es schon eine große Herausforderung, die Lieferketten für Bauteile aufrecht zu erhalten. Das führte aber nur zum kurzzeitigen Stillstand einzelner Produktionsbereiche, insgesamt lief das Werk und wir waren für unsere Kunden ein verlässlicher Partner.

Die Engpässe sind leider noch nicht ganz behoben. Es fehlen zum Beispiel immer wieder spezielle Halbleiter. Daher versuchen wir mehr kritische Teile zu lagern – wenn wir sie bekommen. Zum Glück haben wir bei den Bauteile-Herstellern eine gewisse Relevanz und man kennt sich.

Derzeit ist China ein Streitthema –europäische und amerikanische Politiker fordern, von der dortigen Wirtschaft unabhängiger zu werden.

Steigmüller: Natürlich haben wir auch Teile, die in China hergestellt werden – über unsere Zulieferer. Das Thema ist eine echte Herausforderung und macht mir durchaus Sorgen – auch wegen der Spannungen zwischen China und USA beziehungsweise China und Taiwan, denn Taiwan ist einer der wichtigsten Halbleiter-Lieferanten. Wenn’s dort knallt, hat nicht nur Rohde & Schwarz ein Problem, sondern die ganze Welt. Daher müssen wir mehr Halbleiter in Europa und den USA produzieren – der Aufbau solcher Standorte ist gestartet, dauert aber viele Jahre.

Stichwort Fachkräftemangel: Wie viele offene Stellen haben Sie und was bieten Sie Ihren Mitarbeitern?

Steigmüller: Derzeit haben wir etwa 50 offene Stellen – vor allem für Elektroniker, Elektrotechniker, E-Technik-Ingenieure, Physiker und Informatiker. Aktuell zahlen wir eine Willkommensprämie von 3000 Euro. Werkswohnungen haben wir zwar nicht, helfen aber gern bei der Wohnungssuche.

Welche Aufgaben hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger Michael Dill?

Steigmüller: Er ist schon seit anderthalb Jahren mein Stellvertreter. Die "größte Baustelle", die ich ihm hinterlasse, ist unser Neubau des Technologie- und Fertigungszentrums. Das macht einiges an Neustrukturierung nötig und man kann vieles neu und besser organisieren. Das Werk ist bei ihm sehr gut aufgehoben.

Was machen Sie im Ruhestand?

Steigmüller: Mein letzter Arbeitstag ist der 30. Juni. Ich will unter anderem unser Haus energetisch sanieren und mit meiner Frau noch vieles erkunden, am liebsten mit dem Fahrrad. Zudem freue ich mich auf viel Zeit mit meinen vier Enkeln – aktuell zum Beispiel beim Spielen und Bauen mit Lego-Technik. Da kann ich meine Technikvorliebe weiter ausleben. Und hoffentlich aus allen technisch begeisterte Menschen machen. Nachwuchsarbeit fängt eben schon sehr früh an.

Zahlen & Fakten über Rohde & Schwarz

Geschichte: Rohde & Schwarz wurde 1941 in München gegründet und hat seit 1943 einen Standort in Memmingen, der zunächst unter dem Namen „Meßgerätebau“ firmierte.

Mitarbeiter: 1798 in Memmingen plus etwa 90 Azubis, Werkstudenten und Praktikanten.

Umsatzwert der in Memmingen gefertigten Produkte: rund eine Milliarde Euro jährlich.