Rohde & Schwarz baut neues Zentrum für 60 Millionen Euro

Rohde & Schwarz baut ein 18.000 Quadratmeter großes Technologie- und Fertigungszentrum für etwa 400 Mitarbeiter. Das ist geplant.

07.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Von einer mutigen und richtigen Entscheidung in schweren Zeiten sprach Ministerpräsident Markus Söder am Montag beim Spatenstich für ein Technologie- und Fertigungszentrum der Firma Rohde & Schwarz in Memmingen. Über 60 Millionen Euro investiert der Technologiekonzern mit Hauptsitz in München an seinem Allgäuer Standort.

In dem etwa 18.000 Quadratmeter großen „Neubau Süd“ sollen einmal 400 Menschen arbeiten. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.

Rohde & Schwarz hat 100 offene Stellen

Wie viele neue Arbeitsplätze mit dem Neubau einhergehen werden, konnte Werkleiter Michael Dill auf Nachfrage unserer Redaktion noch nicht sagen. Denn in das Gebäude werden auch Mitarbeiter einziehen, die jetzt noch in einem anderen Gebäude von R&S arbeiten. „Wir sind natürlich stets bestrebt, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen“, sagte Dill: „Wir haben derzeit etwa 100 offene Stellen.“

Von Luftfahrtelektronik über sichere Kommunikationstechnik: was im neuen Zentrum produziert wird

Grund für den Neubau ist laut Geschäftsführung der Umstand, dass der Bereich Mikroelektronik in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Dort geht es um die Entwicklung von kleinsten elektronischen Schaltungen. Künftig soll dieser Bereich das gesamte Erdgeschoss des neuen Gebäudes belegen.

Auch eine moderne Reinraumtechnik, die technische Ausbildung, die Prüfmittelentwicklung sowie die Fertigung von Luftfahrtelektronik und sogenannter sicherer Kommunikationstechnik werden in dem Gebäude untergebracht. Bis Ende 2025 soll das Zentrum komplett bezogen sein.

Rodhde und Schwarz baut Produkte für Messtechnik, sichere Kommunikation sowie Netzwerke & Cybersicherheit

Laut Christian Leicher, Vorsitzender der Geschäftsführung von Rohde & Schwarz, kann das Unternehmen mit dem Neubau seinen Kunden nicht nur Spitzentechnologie bieten, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. „Verlässliche Wertschöpfungsketten zeichnen uns seit vielen Jahrzehnten aus“, sagte Leicher beim Spatenstich. Dies sei der Verdienst von allen R&S-Mitarbeitern.

Der Technologiekonzern entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette elektronischer Investitionsgüter – also Produkte, die nicht zum Endverbrauch bestimmt sind, sondern zur Güterherstellung eingesetzt werden. Rohde & Schwarz bietet nach eigenen Angaben zum Beispiel in den Märkten Messtechnik, sichere Kommunikation sowie Netzwerke & Cybersicherheit technische Lösungen an.

Der Konzern beschäftigt weltweit etwa 13.000 Mitarbeiter, davon arbeiten rund 1800 bei der R&S Messgeräte GmbH in Memmingen.

