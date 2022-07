Roland Kaiser: 70 Jahre und kein bisschen leise

Schlagersänger Roland Kaiser ist auch im Rentenalter auf Tour. Und er ist gefragt: Sein Open-Air-Auftritt am Forggensee in Füssen ist fast ausverkauft.

20.07.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Der Mann ist ein Phänomen. Seit fast 50 Jahren mischt Roland Kaiser in der Schlagerwelt mit, und immer noch gehört er zu jenen, die Hallen füllen. Und deren Alben und Singles so gerne gekauft werden, dass sie auf vorderen Plätzen der Charts landen. 70 Jahre alt ist Kaiser, und noch kein bisschen leise. Nun kommt er zum Königswinkel-Open-Air an den Forggensee bei Füssen. Auch da zeigt sich: Seine Attraktivität ist ungebrochen. Fast 8000 Tickets sind für seinen Auftritt am Samstag, 23. Juli, verkauft, teilt Veranstalter Allgäu Concerts mit. Es gebe nur noch Restkarten, sagt Geschäftsführerin Michaela Schneider.

Den großen Durchbruch schaffte Roland Kaiser 1980 mit dem Lied "Santa Maria"

Irgendwie war Roland Kaiser immer schon da. „Ich bin eine Konstante im Leben meiner Fans geworden“, sagte er einmal in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit. Den großen Durchbruch schaffte er 1980 mit der Liebes-Hymne „Santa Maria“. Die Musik stammte aus Italien. Den deutschen Text verfasste Roland Kaiser zusammen mit Norbert Hammerschmidt – angeblich bei einer Flasche Rotwein und mit dem Vorsatz, die Romantik provokativ auf die Spitze zu treiben. Santa Maria stand fünf Wochen auf Platz eins der deutschen Single-Hitparade. Doch schon in den sechs Jahren zuvor erreichten Lieder von Kaiser gute Platzierungen. Etwa das alkoholselige „Sieben Fässer Wein“, das Kaiser aber bei seinen Konzerten nicht mehr singt.

Roland Kaiser ist ein Musterbeispiel für jene, die es aus einfachsten Verhältnissen ganz nach oben schaffen. Er wuchs in den 1950er Jahren bei einer Pflegemutter auf – die leibliche Mutter hatte ihn nach der Geburt ausgesetzt. Damals hieß er noch Ronald Keiler. Bis heute könne er keine Lebensmittel wegwerfen, sagte er einmal– weil es in seiner Kindheit und Jugendzeit wenig zu essen gegeben hatte. Nach der Schule machte er eine Ausbildung im Einzelhandel, verkaufte Autos, stieg zum Werbeleiter eines Autohauses auf. Nebenbei sang er in Kneipen und auf Hochzeiten. 1973 unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag. Schon damals änderte er den Namen: Aus Ronald Keiler wurde Roland Kaiser.

Ein Vorbild von Roland Kaiser ist der legendäre Frank Sinatra

Nach dem Riesenerfolg von „Santa Maria“ 1980 etablierte sich Kaiser, der nie Gesangsunterricht genossen hatte, in der Schlagerszene. Es folgten Hits wie „Joana“, „Lieb mich ein letztes Mal“ oder „Dich zu lieben“. Viele Lieder hatten – wie „Santa Maria“ – einen Schuss Erotik. Der Stern nannte den Sänger mal einen „Softie-Pornograph“. 68 Mal trat er nach einer Zählung der Musik-Plattform „hitparade.ch“ in der legendären ZDF-Hitparade auf – angeblich mehr als jeder andere. Über 90 Millionen Tonträger hat Kaiser verkauft – und gehört damit zu den erfolgreichsten Schlager-Interpreten. Wobei er privat gern Klassikradio hört und ein Freund des Swing ist. Wenn er überhaupt ein Vorbild habe, dann sei es Frank Sinatra, verriet er der Zeit.

Roland Kaiser will weitermachen, so lange es geht

In den 2000er Jahren schien sich seine Karriere dem Ende entgegenzuneigen. Kaiser war noch nicht einmal 50, als er an COPD erkrankte, einer Lungenkrankheit vom starken Rauchen. Viele Jahre kämpfte er mit Atemnot. 2010 erhielt er eine neue Lunge – seither geht es ihm besser. Und Kaiser, der sich selbst als einen „gnadenlosen Optimisten“ bezeichnet, konnte auch an einstige Erfolge anknüpfen. Seine letzten beiden Alben „Auf den Kopf gestellt“ (2016) und „Alles oder dich“ (2019) landeten jeweils auf Platz zwei der Charts. Solange die Gesundheit es zulasse und Menschen zuhören, wolle er weitermachen, hat Kaiser vor drei Jahren erklärt.

Längst ist Roland Kaiser, der mit seiner dritten Ehefrau in Münster lebt, so etwas wie der Grandseigneur unter den Schlagersängern. Akkurat mit Anzug, Krawatte und Einstecktuch gekleidet tritt er gewöhnlich vors Publikum. Kaiser, Mitglied bei der SPD, engagiert sich im sozialen Bereich und äußert sich auch politisch. 2015 trat er bei einer Anti-Pegida-Demonstration auf, sprach sich für Weltoffenheit, Toleranz und die Aufnahme von Flüchtlingen aus. Was ihm wüste Beschimpfungen vor allem in den sozialen Medien einbrachte. „Ich glaube, dass der, der eine Stimme hat, sie auch hören lassen sollte“, sagte er dazu.

