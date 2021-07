Die etwas andere Art, Schiri zu werden

Der 32-Jährige vom SV Lenzfried pfeift künftig in der Bayernliga. Zur Altersdebatte um Profi-Schiedsrichter hat er eine klare Meinung.

18.07.2021 | Stand: 05:56 Uhr

Es war im Frühjahr des Jahres 2014. Es war die gute, alte Zeit, als Corona noch in erster Linie den Biertrinkern ein Begriff war. Es trug sich auf dem Sportplatz des SV Lenzfried zu, wo die dortige zweite Mannschaft in der Fußball-B-Klasse gegen den TSV Kimratshofen II am Ball war, mehr schlecht als recht. Es lief bereits die Nachspielzeit. Die Gäste führten bei Lenzfried II, das um noch den Titel kämpfte, überraschend mit 2:1. Es gab Ecke für Lenzfried. Der Unparteiische zeigte kurz davor noch vier Minuten Nachspielzeit an, pfiff die Partie aber kurz nach der Ausführung des Eckstoßes ab. Aus. Lenzfried II hat das Spiel verloren.