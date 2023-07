Gibt es heute einen blutroten Sonnenuntergang im Allgäu?

Rauch und Asche in der Luft nach Waldbränden in Kanada verschleierten kürzlich die Skyline von New York. Heute erreichen die Partikel das Allgäu - mit Folgen.

29.06.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Die Bilder gingen um die Welt: Vor drei Wochen war die Metropolregion New York in einen gesundheitsschädlichen Nebel gehüllt. Rund um die Freiheitsstatue leuchtete der Himmel orange. Ursache waren die vielen verheerenden Waldbrände in Kanada. In mehr als der Hälfte aller kanadischen Provinzen brannten Anfang Juni die Wälder,

Der Rauch ist weiter gezogen. In einigen Stunden erreichen die Rauchwolken Süddeutschland samt Allgäu. Immerhin: Gesundheitsschädlich soll der Rauch über Deutschland nicht sein. "Die Luftqualität ist zwar schlecht, aber nicht beunruhigend", sagt Janina Lersch vom Wetterdienst WetterKontor.

Die Rauchwolke aus Kanada könnte den Menschen aber heute am späteren Abend einen roten Sonnenuntergang bescheren. Die Sonne würde dann am Horizont in einem intensiven rot-orangen Farbton erstrahlen, wenn denn das Wetter mitspielt. Die Farbe von Sonnenuntergängen ist auch ein Indikator für die Verschmutzung und Feuchtigkeit der Luft. "Wir haben die Rauchwolke bei uns schon gemessen. Sie hat Deutschland erreicht", bestätigt Diplom-Meteorologin Lersch.

Hoffnung auf blutroten Sonnenuntergang fürs Allgäu

So ganz sicher, dass sich der Himmel aufgrund der Rauchwolke im Allgäu rot färbt ist sie aber nicht. "Wolken sind auf dem Weg und im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Mal gucken, wie sehr sich der Himmel am Abend rot färben kann", sagt Janina Lersch. Ihre (und unsere) Hoffnung: "Vielleicht hält sich das schöne Wetter in Alpennähe etwas länger als im Rest Deutschlands." Dann könnte es etwas werden mit dem Farbenspiel am Himmel über dem Allgäu.

7.6.2023: Die Freiheitsstatue ist in New York in Dunst gehüllt. Der Rauch zahlreicher schwerer Waldbrände in Kanada hat Teile der US-Ostküste eingehüllt. Die Schwaden Hunderter Feuer führten unter anderem in New York zu einer zeitweise orangenen Färbung des Himmels. Bild: picture alliance/dpa/AP | Yuki Iwamura

Der in den Wettervorhersagen für die Nacht angekündigte Regen im Allgäu könnte durchaus ergiebiger werden. "Durch die Rauchpartikel befinden sich mehr Kondensationskerne in der Luft als normal", erklärt Janina Lersch. Kondensationskerne bestehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum größten Teil aus hygroskopischen, d.h. Feuchtigkeit anziehenden Aerosolen. Wichtige zur Wolken- und Niederschlagsbildung benötigte Kondensationskerne seien die durch die Gischt der Meere u.a. bei Stürmen in die Atmosphäre transportierten Salzpartikel.

Warum leuchtet der Himmel manchmal rot?

Und warum schimmert der Himmel manchmal in verschiedenen Farben? Sonnenlicht setzt sich aus verschiedenen Farben - rot, orange, gelb, grün, blau, violett - zusammen. Vor allem die blauen und roten Lichtstrahlen würden von den kleinen Sand- und Staubkörnern abgelenkt, meldete einmal das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Daher wirken Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in besonders intensiven Rot- und Orangetönen. Wie vielleicht auch heute Abend im Allgäu.