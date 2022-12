Die Pläne für den Klinik-Neubau in Lindenberg wackeln

Wie steht es um den Klinik-Neubau in Lindenberg? Im Frühjahr sollte es losgehen. Doch inzwischen hat sich einiges geändert.

Die Rotkreuzklinik in Lindenberg ist so alt wie die Fußball-Bundesliga. 1963 wurde sie gebaut. Längst ist das Krankenhaus, das dass einzige im Westallgäu und das zweite im Landkreis Lindau neben der Asklepios Klinik am Bodensee ist, in die Jahre gekommen.

Weil nicht zuletzt aufgrund der Brandschutzauflagen eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, hat die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, unter deren Trägerschaft die Rotkreuzklinik steht, vor einigen Jahren einen Neubau für 62 Millionen Euro ins Auge gefasst. Ein Jahrhundertprojekt und ein klares Bekenntnis zum Standort.

Neubau der Rotkreuzklinik in Lindenberg: Bauverfahren hat bereits begonnen

Die Planung schien bereits in trockenen Tüchern. Das Bauleitverfahren hat bereits begonnen. Der Freistaat hat das Projekt als eines der größten Vorhaben mit fast 42 Millionen Euro Zuschuss in sein Krankenhaus-Bauprogramm aufgenommen. Der Bau sollte im Frühjahr 2023 beginnen und Ende 2026 abgeschlossen sein.

Nun aber steht die Planung wegen der „stark veränderten Rahmenbedingungen“ auf dem Prüfstand, wie die Schwesternschaft auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Klinik-Neubau in Lindenberg wackelt - aus diesen Gründen

Die ersten Planungen für das Bauvorhaben haben bereits vor sechs Jahren begonnen. Im Sommer 2021 gingen die Verantwortlichen damit an die Öffentlichkeit: Das neue Krankenhaus soll auf der grünen Wiese direkt neben dem Bestandsgebäude entstehen, mit 150 Betten (bisher 174), großer Cafeteria und Kapelle. Klinikdirektorin Caroline Vogt sprach damals von kürzeren Wegen, verbesserten Abläufen und helleren, größeren Zimmern: „Wir werden nur noch Einzel- oder Zweibettzimmer haben.“

Neben dem Krankenhaus beinhalten die Pläne auch eine Pflegeeinrichtung mit 20 Kurz- und 30 Vollzeitplätzen sowie ein Ärztehaus und später möglicherweise auch Betreutes Wohnen.

Ob das aber tatsächlich alles so kommt? Inzwischen sind eine ganze Reihe von übergeordneten Faktoren eingetreten, die zu Planungsbeginn 2016 nicht abzusehen waren. Die Schwesternschaft nennt hier Corona, den Fachkräftemangel, gestiegene Baukosten und die Energiekrise. Und nicht zuletzt die Krankenhausreform.

Plan sprengt Finanzen

Allein die finanzielle Kalkulation lässt sich nicht mehr halten: Würde man die Klinik heute so bauen, wie 2021 kalkuliert, läge die Bausumme bei rund 80 Millionen – ohne energetische Optimierung, schätzt die Schwesternschaft. „Daher nehmen sich die Beteiligten die Zeit zur Prüfung und gegebenenfalls auch Anpassung des Bauprojekts“, heißt es. Mit anderen Worten: Um- oder Neuplanungen mit ungewissem Zeitplan.