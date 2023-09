Das Krankenhaus in Lindenberg lässt sich laut Insolvenzverwalter nicht wirtschaftlich betreiben. Die Schwesternschaft will den Betrieb aber aufrecht erhalten.

30.08.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Eine Klinik im jetzigen Umfang lässt sich am Standort Lindenberg (Westallgäu) nicht wirtschaftlich betreiben: Darüber hat der Generalbevollmächtigte Dr. Mark Boddenberg die Mitarbeiter am Mittwochnachmittag in einer Betriebsversammlung informiert. Die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz als Trägerin will den Standort aber erhalten, sagte Boddenberg auf Nachfrage. In welchem Umfang ist freilich unklar.

