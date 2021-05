Ruhiger Tourismus-Neustart im Füssener Land - größere Hotels sperren noch nicht auf

Es ist deutlich zu spüren, dass viele Betriebe noch geschlossen haben. Warum nicht jeder Wirte die Möglichkeit zur Außengastronomie ergreift.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

25.05.2021

Pfingstsonntag am späten Vormittag: In der Füssener Fußgängerzone sind vor den Cafés Tische und Stühle aufgebaut, die ersten Besucher genießen einen Cappuccino im Freien. Allerdings herrscht der größte Andrang vor einer kleinen Hütte bei der Stadt-Apotheke: Dort stehen immer wieder Menschen an, um einen Schnelltest zu machen. Ein klarer Beleg dafür, dass die Corona-Pandemie nach wie vor das Geschehen prägt. Auch der in früheren Jahren zu Pfingsten übliche Ansturm an Gästen fällt heuer eher zurückhaltend aus.