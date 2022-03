Russischer Dirigent Daniel Raiskin: „Kunst und Politik sind untrennbar“

Theater Kempten: Der russische Dirigent Daniel Raiskin versteht nicht, warum Kollegen wie Teodor Currentzis Putins Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilen.

30.03.2022 | Stand: 09:36 Uhr

„Kunst und Politik kann man nicht trennen. Wenn man dies tut, passiert das, was vor 90 Jahren in Deutschland passiert ist und jetzt in Russland“, sagt Daniel Raiskin. Der Dirigent wurde 1970 in Sankt Petersburg geboren, wohnt seit 32 Jahren in Amsterdam und ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Und er verurteilt aufs Schärfste Putins Krieg gegen die Ukraine. „Wenn ein Land versucht, ein anderes zu vernichten, dann ist das inakzeptabel“, erklärte Raiskin im Rahmen eines Meisterkonzerts, das er mit den Stuttgarter Philharmonikern und dem auch aus Sankt Petersburg stammenden Pianisten Alexei Volodin im Stadttheater Kempten gab. Der 44-jährige Pianist, der in Madrid lebt, verurteilt auf seiner Facebook-Seite ebenfalls den russischen Krieg gegen die Ukraine.