Darum werden Züge vom Allgäu nach München bald zuverlässiger

Laut Allgäuer Politikern profitieren Regionalzüge künftig vom Ausbau einer S-Bahn-Linie in München.

27.09.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Die S-Bahn-Linie 4 (S4) in München soll viergleisig ausgebaut werden. Davon sollen künftig auch Regionalzüge profitieren, inklusive dem Zugverkehr vom Allgäu nach München. Nun ist klar, dass der Bund den Ausbau mit finanziert.

Wer mit dem Zug vom Allgäu nach München fährt, der macht in der Regel Halt in Pasing. Von dort bis nach Geltendorf verkehrt neben anderen Regionalzügen auch die S4 sowie alle zwei Stunden zusätzlich der Eurocity in die Schweiz – und das bislang auf zwei Gleisen. Das sorgt häufig für Verzögerungen, auch für Regionalzüge aus dem Allgäu, teilen der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae (FDP) und der Allgäuer Landtagsabgeordnete Thomas Gehring (Grüne) mit. Sie hatten sich jahrelang für den Ausbau engagiert. Ergebnis davon sei, dass der Bund die Planungskosten vom Freistaat ablösen kann und ein Ausbau der S4 bis Fürstenfeldbruck geplant wird.

Besserer Anschluss an Züge?

Derzeit würden Fahrgäste aus dem Allgäu häufig Anschlusszüge am Münchner Hauptbahnhof verpassen, weil die Regionalzüge hinter den langsameren S-Bahnen fahren müssen. „Durch den viergleisigen Ausbau wird die Zugfahrt künftig zuverlässig und damit auch wieder attraktiv“, sagt Thomae.

Der Ausbau der S4 West war bereits seit einigen Jahren in Planung, bislang allerdings nur dreigleisig. Lange Zeit ist laut den Politikern die fehlende Finanzierung zwischen dem Freistaat und dem Bund ein „dominierendes Hindernis“ gewesen.

Bahn-Projekte im Allgäu geplant

Derweil rollte ein erster Wasserstoffzug kürzlich durch das Allgäu. Vorerst fährt dieser besondere Zug für 30 Tage durch Bayern. Er soll unter Alltagsbedingungen getestet werden, sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in Buchloe bei einer ersten Fahrt. Mehr zum Wasserstoffzug in Bayern gibt es hier.